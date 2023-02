19 equipos tomarán la salida en la Clásica de Almería WE La versión femenina de la mítica prueba almeriense se disputará el próximo 11 de febrero Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de febrero de 2023, 13:26 h (CET)

La primera edición de la Clásica de Almería femenina, que tendrá lugar el próximo día 11 de febrero entre Puebla de Vícar y Vera, tendrá en la línea de salida a muchos de los mejores equipos del pelotón internacional junto con una nutrida representación de formaciones españolas.



Para esta cita tan especial, la organización de ALCIDE ha reunido a un total de 19 escuadras. De ellas, 10 compiten con licencia de nuestro país, lo que conforma más de la mitad del pelotón. No obstante, tampoco faltarán equipos extranjeros que darán una dimensión internacional a la carrera.

El extenso pelotón nacional estará encabezado por el Movistar Team, única formación española de la máxima división internacional. Junto a ellas también estarán los continentales Bizkaia Durango, Massi-Tactic, Cantabria Deporte-Río Miera, Zaaf Cycling, Eneicat-CMTeam-Seguros Deportivos, Farto-BTC, Soltec y Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, además del conjunto nacional andaluz Prolongo-Al Andalus Woman.

Los ocho equipos restantes vendrán desde fuera. En total habrá tres formaciones que pertenecen al WorldTour femenino: Además de Movistar Team, también estarán el Israel Premier Tech Roland y el EF Education-TIBCO-SVB.

Completan la nómina equipos de gran trayectoria como el Bepink italiano, el Cynisca Cycling venido desde tierras norteamericanas, así como el Team Coop-Hitec Products de Noruega. No faltará el UAE Development Team, filial de uno de los grandes conjuntos a nivel mundial. Cierran la lista el británico Das-Handsling Bikes, el Stade Rochelais Charente-Maritime galo y el equipo del World Cycling Center de la UCI. Será, sin duda, una participación interesante la que se reúna en Puebla de Vícar el próximo día 11, en un gran día de ciclismo femenino para Almería.

José Muñoz, director de carrera: “El ciclismo femenino nacional ha crecido mucho en los últimos años. Estamos ahora en un escenario en el que hay muchos proyectos de formación y en crecimiento, y la Clásica de Almería va a ser una nueva oportunidad para que se midan a varios de los mejores equipos del mundo, y a una nómina de escuadras internacionales que garantizan un gran nivel. Esta carrera viene para quedarse y seguro que en próximas ediciones la participación crecerá igual que la prueba”.

Listado de equipos

Women WorldTour: Movistar Team, Israel Premier Tech Roland, EF Education-TIBCO-SVB Equipos españoles: Bizkaia Durango, Massi-Tactic, Cantabria Deporte-Río Miera, Zaaf Cycling, Eneicat-CMTeam-Seguros Deportivos, Farto-BTC, Soltec, Laboral Kutxa-Fundación Eusadi, Prolongo-Al Andalus Woman.

Continental UCI: Bepink (Italia), Cynisca Cycling (EEUU), Team Coop-Hitec Products (Noruega), UAE Development Team (UAE), Das-Handsling Bikes (Reino Unido), Stade Rochelais Charente-Maritime (Francia), WCC Team (UCI). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 19 equipos tomarán la salida en la Clásica de Almería WE La versión femenina de la mítica prueba almeriense se disputará el próximo 11 de febrero Dos escenarios para recoger frutos Valencia y Bessèges ponen a prueba al Equipo Kern Pharma ​Plata de Audrey Pascual en el Mundial de Esquí Alpino Paralímpico de Espot Es el mayor éxito internacional de esta esquiadora, que nació sin parte de las piernas Madrid, Buenos Aires y Sudáfrica conocen a los primeros clasificados para el estreno de A1 Padel Jóvenes talentos que luchan por hacerse con un hueco en el profesionalismo La importancia del deporte para niños con discapacidad Se mejora la calidad de vida cuando el niño desarrolla más autonomía y ayuda a tener una vida más saludable