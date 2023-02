"Comprar la casa ideal es posible, lo difícil es no pagar un alto precio emocional" Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 10:03 h (CET) La entidad AEPSI aborda 2023 con una nueva junta directiva y con el objetivo de reivindicar y divulgar la tarea del personal shopper inmobiliario para ayudar a las personas a ahorrar tiempo y dinero Tras la finalización del mandato anterior, la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) celebró elecciones el pasado mes de diciembre, comicios que auparon a Helena Gallardo como nueva presidenta de la entidad y a Ángeles Nieto como vicepresidenta.

La nueva junta directiva, formada por seis personas (presidenta, vicepresidenta, tesorero, secretario y dos vocales), aborda 2023 con el gran objetivo de reivindicar y divulgar la tarea del personal shopper inmobiliario, con la que se ayuda a numerosas personas al año a ahorrar tiempo y dinero a la hora de elegir su vivienda.

Una vez ratificada en su cargo, Gallardo ha hecho su primera intervención como nueva presidenta de AEPSI, asegurando que trabajará "para que las personas que quieran comprar un piso no sufran durante la búsqueda. Hoy por hoy comprar la casa ideal es posible, lo difícil es no pagar un alto precio emocional". Y para ello, desde AEPSI se implementará un plan "poniendo el foco en dos direcciones, facilitando a sus asociados el ejercicio de su profesión con una formación continuada y desarrollando campañas específicas para divulgar la figura del agente del comprador, con el fin de que el consumidor sea plenamente consciente de la importancia de estar bien asesorado en una compra tan importante como lo es la vivienda", ha añadido la nueva presidenta de la entidad.

Helena Gallardo, de 49 años, es especialista en Derecho inmobiliario. Tras ocupar altos cargos directivos en diferentes empresas del sector, llegó a AEPSI en 2016 con la profunda creencia en el tejido asociativo y sus sinergias. Ahora, desde la presidencia, tiene el convencimiento y la ilusión, juntamente con la nueva junta que lidera, de dar un paso importante en los próximos cuatro años para la consecución de los mencionados objetivos.

Además de las propias Gallardo y Nieto, forman parte de la nueva junta directiva Rodolfo Moreno (secretaría) y Jordi Clotet (tesorería), además de Enric Jiménez y Joaquín Alarcón (vocalías).

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.