Ocho comidas que debes evitar si llevas brackets Conviene tener ciertas cautelas con determinados alimentos que pueden ser incompatibles con el uso de la ortodoncia Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de febrero de 2023, 11:26 h (CET)

Los brackets cada vez nos convencen más y tanto niños como adultos se animan a enderezar sus dientes con la ayuda de estos aparatos. Sus diseños más cómodos y lo fácil que resulta usarlos en nuestro día a día son algunas de las razones que sustentan su tremendo éxito actual.

Eso sí, conviene tener ciertas cautelas con determinados alimentos que pueden ser incompatibles con el uso de la ortodoncia. ¿Quieres saber cuáles son? Te los detallamos a continuación:

Alimentos duros

Ya te adelantamos que no es una buena idea que te lances a comer alimentos duros como los frutos secos, las galletas duras, los helados tipo polo o el pan muy seco, entre otros. Quizás no sepas que al morderlos puedes acabar dañando los brackets y/o el arco dental.

Hielo

Por supuesto, olvídate de masticar los tentadores cubitos de hielo. Este hábito es nocivo para todas las dentaduras, lleven o no lleven ortodoncia. Te sorprendería saber la cantidad de efectos perjudiciales que puede conllevar esta práctica: daños en el esmalte, lesiones en las encías e hipersensibilidad dental.

Bebidas carbonatadas o ácidas

Filipa Nunes, coordinadora del Área de Ortodoncia en Vitaldent, explica que estas bebidas favorecen las caries y desmineralización del esmalte alrededor de los brackets provocando manchas blancas, además, pueden manchar las gomas. No bajes la guardia con los zumos de frutas, puesto que son igual de dañinos. Las bebidas carbonatadas también afectan la adhesión del bracket al diente.

Frutas y verduras enteras

Conviene tener la precaución de cortarlas previamente en pedazos más o menos pequeños para evitar tener que morderlas y dañar la ortodoncia. Así, por lo tanto, tendríamos que actuar en el caso de las manzanas, peras o mazorcas de maíz, entre otras.

Dulces pegajosos

Estos alimentos tienden a pegarse a los dientes y a la propia ortodoncia. Nos exponemos a que tiren de los brackets, los aflojen e incluso los rompan y que el arco sufra deformaciones en su forma. A su vez, este tipo de alimentos suele contener una gran cantidad de azúcar y nos vuelven más propensos a la caries, porque son muy difíciles de remover.

Chicles

En línea con lo anterior, tampoco parece adecuado mascar chicles, pues cuando lo hacemos damos más golpes de lo habitual entre los dientes. Esto facilita que los brackets se rompan o se caigan y que, en definitiva, el tratamiento se alargue más de lo que querríamos.

Carnes con hueso

Tampoco es recomendable comer carnes con hueso como, por ejemplo, alitas de pollo y costillas. Es mucho más adecuado separar previamente la carne y cortarla en trozos pequeños.

Azúcar

Uno de los productos que debemos eludir mientras llevemos ortodoncia es el azúcar, dado que tiene mayor facilidad de alojarse en cualquier rincón de la boca debido a la presencia del aparato. Por lo tanto, nos costará más eliminarlo y, evidentemente, esto nos expone a un mayor desarrollo de caries.

Tabaco

Otra de esas sustancias que también debemos eludir es el tabaco. Esta sustancia ya sabemos que es perjudicial tanto para la salud en general como para el correcto cuidado de nuestra boca.

Materiales no comestibles

Es habitual, sobre todo entre los más pequeños, llevarse objetos a la boca a fin de morderlos de manera inconsciente. Es el caso de bolis o lápices. En suma, también se debe evitar comerse las uñas.

Seguramente con todas estas recomendaciones conseguirás que tu tratamiento con brackets transcurra de la mejor manera posible. Es cierto que exige que te armes de paciencia y que seas disciplinado, pero la recompensa a tanto desvelo no tardará en llegar en forma de sonrisa estupenda.

No obstante, si el camino se te hace cuesta arriba, siempre podrás recurrir a la ortodoncia invisible. Esta última resulta muy sencilla de usar dado que sus alineadores se retiran antes de comer. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ocho comidas que debes evitar si llevas brackets Conviene tener ciertas cautelas con determinados alimentos que pueden ser incompatibles con el uso de la ortodoncia Cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en el peso Una dieta equilibrada, variada y sana ayuda a mantener un peso saludable El estudio genético y el análisis de los antecedentes familiares son clave en el diagnóstico precoz del cáncer Según las estadísticas médicas, entre un 5% y un 10% de los tumores posee un origen hereditario Balón gástrico, efectividad y funcionamiento Es la técnica más famosa y en la que más confían los pacientes para adelgazar de manera sencilla España, cada vez más retrasada en la financiación de terapias para el cáncer Fundación Alivia recoge firmas para resolver esta situación y que el Gobierno financie al 100% los tratamientos recomendados por la ESMO