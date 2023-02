¿Quién es Claudia García? La influencer madrileña en boca de todos Acaba de formar parte del elenco de Mañana es hoy, la última cinta producida por AtresMedia Redacción

De un tiempo a esta parte, la influencer madrileña Claudia García, no para de trabajar y triunfar, no solo en redes, donde cuenta con cientos de miles de seguidores, sino en otras disciplinas en las que ha ido formándose.

Desde que en la pandemia comenzara a publicar sus vídeos, ha tenido una gran acogida y, ya desde entonces, se encaminaba hacia la interpretación.

¿Están los perfiles de redes dando el salto a la gran pantalla? Está claro que el sector está cambiando y que muchos directores y productoras empiezan a buscar entre los perfiles en redes nuevas caras para la gran pantalla que traigan, a la vez, un público fiel consigo. ¿Pero bastan solo los seguidores o debe haber algo más?

En el caso de Claudia, que acaba de formar parte del elenco de Mañana es hoy, la última cinta producida por AtresMedia y estrenada recientemente en Prime Video, no es casual su elección: ella quiere ser actriz y trabaja para ello.

Actualmente, está estudiando interpretación en una escuela de cine para afrontar este salto de forma profesional. “Es una profesión que respeto muchísimo y por ello creo imprescindible formarse para estar a la altura. No se trata solo de saber estar delante de una cámara, tablas que te dan las redes, sino de interpretar, dar matices a un personaje y crearlo desde cero” comenta.

El casting para Mañana es hoy surgió de forma casual, proponiéndole personalmente y pasando las pruebas hasta llegar a ganarse el puesto en el elenco. Y de ahí, a conseguir que el sueño de ser actriz se convirtiese en realidad, compartiendo pantalla con actores consagrados como Carlos Machi o Javier Gutiérrez.

“Ojalá y sigan llegando oportunidades para poder hacer el día de mañana más cintas o series. Sería un sueño” comenta.

Pero no ha sido su único rodaje. También le surgió la oportunidad de formar parte del videoclip de Izan Yunas, “Irme de aquí”, una experiencia también que se suma a su experiencia profesional delante de las cámaras.



Sin duda, las redes son un buen escaparate para encontrar nuevos rostros para las producciones nacionales, tanto de canales tradicionales como de los gigantes de streaming, pero para ello, como dice Claudia García, es necesario ser realista y optar por el camino de la profesionalidad. "Estudiar, formarse y acudir a castings es clave" concluye.

