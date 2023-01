Top 50: las mejores agencias SEO de España 2023 Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 17:15 h (CET) Dobuss, Latevaweb y Neoattack encabezan la lista según el estudio de Escuela Europea de Empresa, basado en los datos de SEMrush Las agencias Dobuss, Latevaweb, Neoattack, Agenciaseo.eu y Big SEO son las mejores agencias SEO de España, según los resultados del estudio realizado por la Escuela Europea de Empresa (EEE). En esta segunda edición, la investigación ha identificado a las 50 mejores agencias SEO de España, a través de un análisis de sus datos en SEMrush, plataforma SaaS líder en gestión de visibilidad online y marketing de contenidos.

En este 2023, la empresa Dobuss se consolida como la mejor agencia SEO a nivel nacional, y vuelve a liderar este ranking, mientras que Latevaweb entra en el top y Neoattack baja un escalón, pero se mantiene entre las tres primeras posiciones.

Entre los objetivos de este estudio anual está el de ofrecer información de valor a las empresas de diferentes sectores para contribuir al desarrollo de su digitalización, con la ayuda de las agencias con mayor potencial de España. Por ello, Escuela Europea de Empresa, escuela de negocios experta en formación a medida, ha llevado a cabo un análisis de más de 100 dominios, auditando sus datos en SEMrush para realizar la clasificación.

Ranking de empresas

En los últimos años, las agencias SEO se han convertido en el epicentro de la estrategia digital. El posicionamiento orgánico es un canal muy rentable para cualquier tipo de empresa, ya que les ayuda a aparecer entre las primeras posiciones en una búsqueda online.

Para determinar las posiciones de cada agencia, Escuela Europea de Empresa ha utilizado cinco criterios: posición por la búsqueda "agencia SEO" en Google; número de keywords posicionadas; número de backlinks; tráfico web mensual y punto de autoridad de dominio. Tras el análisis de estos criterios, EEE ha configurado el siguiente ranking de las mejores agencias SEO de España:

Dobuss Latevaweb Neo Attack Agenciaseo.eu Big SEO Elogia Idento Optimizaclick G Media Eskimoz Xlpora Digital Menta Jevnet Sidn Digital Thinking SEOCOM Adrenalina Seosem Posicionamiento y Marketing Dosmedia Sedigital Wanatop Softalian Full SEO SEO Madrid SEO Alive Dos setenta Topseo Dual Think Millennials Consulting SEO in House Conkysta Icrono Digital Group Jrizo Girol Consulting oorganika Digital Zone Full Web Kdosd Brutal SEO Marketer Lab Seo Star Posiciona tu web Sevilla LaagenciaSEO Metrica SEO In SEO Cuaderna Posicionamas Sube SEO Quantic Digital Solutions PZT Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.

