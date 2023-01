La nueva formación digital integral para opositores democratiza el acceso al Empleo Público Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 14:25 h (CET) OpositaTest continúa con su apuesta de revolucionar el sector de las oposiciones. La plataforma online OpositaTest tiene una comunidad de 980.000 opositores, 60.000 nuevos en 2022. Los nuevos cursos online son un 50% más baratos que la formación en academias tradicionales Si se decide opositar, todo el mundo es conocedor de que no es fácil y tampoco barato. Los materiales y las continuas actualizaciones pueden suponer un desembolso de entre 200 y 500 euros anuales sólo en temario. Si cambian las leyes, el material se actualiza y hay que pasar por caja de nuevo. Si en lugar de en solitario, se decide asistir a una Academia tradicional, el desembolso suele ser de entre 1.080 y los 1.440 euros, lo que supone un pago mensual de entre 90 y 140 euros, según señalan desde OpositaTest, la plataforma líder en España por número de opositores y oposiciones que preparan cada año. El coste de opositar varía de una oposición a otra, para una oposición de tipo C, como Administrativo del Estado, por ejemplo, a la que, según la encuesta de perfil del opositor elaborada por OpositaTest, se presentan el 50% de los opositores puede tener un coste en una academia tradicional de entre 960€ - 1.440€.

OpositaTest, con más de 60.000 opositores suscritos en 2022 lanzó hace apenas tres meses su nueva oferta de cursos, una formación integral para las oposiciones de mayor afluencia y con mayor número de plazas en la última Oferta de Empleo Público, como son Gestión procesal, Tramitación procesal, Auxilio judicial, Administración general y Auxiliar Administrativo. "En estos meses más de 1.500 opositores han apostado por nuestros cursos, una formación integral 100% digital, Opositatest es nativa digital desde su lanzamiento en 2014. Estos cursos tienen un precio de 499 euros, lo que supone un ahorro del 50% frente a la formación tradicional de las academias", señala su cofundador y CEO Jonathan García.

"La rebaja en el precio no supone en absoluto menor calidad, todo lo contrario. Los costes físicos y de personal comercial que tienen las academias tradicionales tienen que repercutirlos a los opositores y alumnos, ya que la gran mayoría también ofrecen formación a empresas, para el empleo y un largo etc. En OpositaTest, la digitalización y nuestra especialización avalada por los más de 980.000 opositores que ya han pasado por nuestra plataforma, nos permite ofrecer estos cursos, un 50% más baratos y con contenidos que mejoran la calidad y por consiguiente los resultados. Nuestros cursos ofrecen todo lo que los opositores necesitan: el mejor temario del mercado en pdf y con una versión en audio, acceso libre a esquemas de todo el temario, todos los test basados en casos reales, y un tutor personal. Además, todos nuestros cursos garantizar la actualización de los contenidos sin costes añadidos y ahora, también incluimos formación en vídeo. Esto lo hacemos porque creemos que es el complemento ideal para el estudio y nos permite tener una mayor interacción con nuestra comunidad de opositores", continúa Jonathan.

Este complemento de video-formación así como audio, se irá añadiendo a su oferta de cursos, sin incrementar su precio, destacan desde la compañía, y consta de micropíldoras formativas, píldoras, y Masterclass en directo y con resolución de dudas.

"Lo que nos diferencia de la competencia es la calidad y actualización de nuestros contenidos, así como la inclusión/uso de la preparación test desde el minuto uno lo que nos permite mejorar la preparación y acortar los tiempos. Esto lo conseguimos gracias un equipo de más de 50 personas dedicadas a ello, y especialmente por la interacción continua existente con nuestra comunidad de opositores", señala Inés Bra, directora de contenidos.

Nacimos con el objetivo de ofrecer al máximo número de opositores una preparación con los estándares más altos de calidad al mejor precio. Y con ese objetivo ahora hemos decidido remover los cimientos de la preparación de las oposiciones con nuestros cursos y ahora con la video-formación".

Acerca de OpositaTest

Fundada en 2016 por un grupo de opositores, ex opositores y de expertos especializados en cada una de las áreas que preparan (Justicia, Administración General, Sanidad, entre otras muchas). Es una plataforma online de test para opositores que supera los 980.000 opositores que han utilizado o están utilizando su sistema y que reúne más de 100 oposiciones de ámbitos diferentes (estatal, autonómico y local). Una herramienta que hace más eficaz, accesible y fácil la preparación de los opositores, ahorrándoles además tiempo y dinero.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.