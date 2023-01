BO pedal de Brabantia, separar los residuos nunca fue tan fácil Comunicae

lunes, 30 de enero de 2023, 14:35 h (CET) Un día cualquiera se compone de pequeños momentos que se viven aquí y ahora. Por eso, Brabantia presenta los cubos BO de pedal, el elemento perfecto para separar residuos. Nunca fue tan fácil y bello reciclar Encontrar el placer de realizar las actividades cotidianas no siempre es fácil ya que, a menudo, "nos centramos tanto en lo que tenemos que hacer" que se pasa por alto lo más importante, disfrutar del momento presente. Las cosas pequeñas importan, porque al sumarlas, dan como resultado todo un día. Un día cualquiera se compone de pequeños momentos que se viven aquí y ahora.

Robert Brault dijo; "Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día vuelvas la vista atrás, y te des cuenta de que eran cosas grandes".

El 87% de las personas quiere una vida más ordenada. Y para disfrutar de todo lo que se hace, Brabantia se propone ayudar a hacerlo. Por esto motivo, presenta sus cubos BO de pedal, el elemento perfecto para separar los residuos. Un objeto útil que es bello por fuera y bello por dentro.

Pero los cubos de pedal Bo son mucho más que algo bonito. Ahorran espacio, la tapa se abre con un toque del pie y se cierra suavemente cuando se termina, gracias a su sistema de cierre suave. Además, se puede escoger entre todo un arcoíris de colores y tres interiores distintos con su cubo interior (36 litros), dos cubos (11 + 23 litros) o incluso tres cubos (3 x 11 litros) interiores. La variedad de compartimentos interiores y sus diferentes tamaños, hacen que sea totalmente adaptable a las necesidades y espacio.

Sus colores van desde el impoluto blanco y el elegante negro, hasta colores más cálidos y en tendencia como el tono Matt Steel Fingerprint Proof o el Soft Beige.

Brabantia ofrece durabilidad y calidad. "Olvídate de los problemas, los cubos de pedal BO cuentan con una garantía y servicio de 10 años. Por lo tanto, no te ofrecen una solución inteligente solo a ti, sino al planeta".

Además, "en Brabantia aman a el planeta tanto como tú". Bo Touch Bin cuenta con el nivel bronce de la certificación Cradle-to-Cradle®. Esto significa que cumple requisitos en materia de reutilización de materiales, energía renovable, gestión del agua y justicia social. Son fabricados con reciclado y material reciclable. "¿Acaso esto no es bello?".

