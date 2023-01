“Las caras de los niños no se me olvidarán en la vida” Pascual Momparler traza balance de la primera edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca Redacción

jueves, 26 de enero de 2023, 11:40 h (CET) De izquierda a derecha: Mariló Cebreros, concejal de Deportes y Consumo del Ayuntamiento de Benidorm; Magdalena Castillo, directora de producción de Momparler Cycling; y Pascual Momparler, CEO de Momparler Cycling.



Han pasado cuatro días de un fin de semana de ensueño. Pascual Momparler, CEO de Momparler Cycling y máximo responsable de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca, conduce regresando de la presentación de la Clásica Jaén Paraíso Interior mientras responde a nuestras preguntas sobre el evento que le ha ocupado durante meses y le ocupará, espera, muchos años más. El sabor de boca es muy dulce.

¿Cómo ha sido la experiencia de organizar la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023? Ha sido una experiencia importante y enriquecedora. Ha demostrado que un equipo con ganas de trabajar y que cree en un proyecto es capaz de todo.

¿Cómo ha sido la acogida de Benidorm a este evento? Sencillamente increíble. Aquí se organizan todas las semanas eventos de todo tipo y del mayor calado imaginable, y en nuestro caso se pusieron a nuestra disposición y se remangaron para trabajar codo con codo desde el primer minuto. Todo lo que pedimos, lo recibimos al instante. Como organizador, el Ayuntamiento de Benidorm nos lo puso muy fácil para que nuestro evento funcionara, y eso es esencial. Por lo que nos transmiten, a nivel turístico, entre esta Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023 y el Benidorm Fest hemos revitalizado la temporada de invierno de la ciudad.

¿Y la acogida del público? La respuesta del público nos ha abrumado. Los espectadores que vinieron a la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023 vibraron con la competición, se comportaron de forma exquisita y dejaron el recinto muy limpio. Es curioso: la cuadrilla de limpieza que vino al día siguiente apenas tuvo que recoger las bridas y las cintas que generamos desmontando el circuito. Por nuestra parte, hemos logrado cuidar los detalles para que los espectadores pudieran disfrutar de la experiencia de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, desde el arco de entrada hasta la línea de meta pasando por la Fan Zone, y disfrutar de un día inolvidable. Y ellos, por la suya, han sido un ejemplo de civismo.

El sábado se celebró el BenidormCX, pruebas de nivel nacional, antes de la gran fiesta del domingo. ¿Qué le aportaron estas carreras a la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2023? Fue una iniciativa que nos ha permitido que nuestro evento no durara sólo cinco ó seis horas de la mañana del domingo, sino todo el fin de semana. En ninguna manga de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI hubo tanta gente presenciando los entrenamientos oficiales, y eso fue algo que sorprendió a los profesionales.

Con la perspectiva que aporta la competición, ¿estás satisfecho con el circuito diseñado en los parques de Foietes y El Moralet? Sí, sin duda. En nuestra opinión, el circuito estuvo a la altura de una Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Por supuesto, este fin de semana hemos identificado detalles que mejoraríamos. No obstante, diría que conseguimos lo que buscábamos, lo que más nos gusta: que las carreras se decidieran al final, que no quedaran liquidadas o bloqueadas desde el principio. El diseño del trazado fue el que nosotros queríamos, y mantuvo al público en vilo hasta el último minuto.

¿Qué recuerdo te dejará esta primera edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca? Para mí, lo más bello ha sido encontrarme con personas de todas las partes del mundo, viajando desde sitios que nunca me hubiera imaginado para disfrutar de nuestro evento. La atmósfera era muy linda: todo el mundo estaba muy contento. No se me olvidarán en la vida las caras de los niños, tanto el sábado participando en el BenidormCX como el domingo viendo a sus ídolos desde detrás de las cintas. Tampoco la cantidad de gente que me ha dado las gracias por poder disfrutar de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en España, y por poder rodar por el mismo circuito el día antes.

