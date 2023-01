La Universitat Politècnica de València lanza hoy el primer programa de liderazgo femenino Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 09:05 h (CET) El programa ‘Emplea’ se desarrollará conjuntamente con el IESE Business School - University of Navarra y contará con la colaboración de mujeres directivas de algunas de las más importantes empresas que operan en España, que ejercerán como mentoras de las jóvenes. Esta tarde se presentará el programa en la sede de la Universidad, en el que participará la periodista y divulgadora científica @lagatadeschrodinger Hoy a las 17.00 horas, la Universitat Politècnica de València (UPV) anunciará en el auditorio del cubo azul de la CPI el lanzamiento del programa ‘Emplea’, que pretende impulsar y consolidar el liderazgo y posicionamiento femenino en las organizaciones. Durante la presentación del programa intervendrá la periodista y divulgadora científica @lagatadeschrodinger y las mentoras que participarán en el programa Emplea presentarán los retos a los que harán frente las jóvenes que sean seleccionadas para llevar a cabo el programa.

A través de este programa de la UPV, las estudiantes de último curso y recién tituladas de la UPV tendrán la oportunidad de desarrollar y potenciar sus competencias personales y profesionales para llegar a ocupar en un futuro posiciones de liderazgo.

La iniciativa, promovida por el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València (UPV), establece el marco para que, mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, y que están comprometidas con el liderazgo femenino, se conviertan en ejemplo y guía para estudiantes y tituladas de la UPV, al tiempo que estas reciben formación especializada impartida por la prestigiosa escuela de negocios IESE.

Formación y mentoring

Entre las solicitudes presentadas, se seleccionarán a los mejores perfiles para que resuelvan los retos planteados por las grandes directivas de las empresas participantes, entre las que se encuentran Airbus, BBVA, Ford Motor Company, Edwards Lifesciences, Minsait an Indra company, Siemens, SanLucar Company, NTT, Banco Santander, PwC, Huawei, HP, BP, FERMAX España o Mercadona. Por otro lado, las estudiantes seleccionadas recibirán formación en habilidades directivas impartida por Nuria Chinchilla, de la Cátedra de Mujer y liderazgo de la escuela de negocios IESE.

Para poder participar, las solicitantes deben cumplir alguno de estos requisitos: o estar matriculadas en último curso de grado, o matriculadas de máster oficial, o ser estudiante o titulada de la Escuela de Doctorado, o haber finalizado sus estudios en los dos últimos cursos anteriores al vigente.

Para María Dolores Salvador, Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la UPV, "como universidad comprometida con la formación y el desarrollo de la empleabilidad de sus egresadas, queremos dar un paso adelante a favor del colectivo de las mujeres jóvenes de la UPV, de forma que no sólo cuenten con las herramientas necesarias para alcanzar puestos de responsabilidad en el mundo laboral, acordes a su potencial, sino que también se conviertan en modelo e inspiración para futuras generaciones de estudiantes de la UPV y de toda España".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas inAtlas lanza una herramienta inteligente para gestionar con eficacia polígonos industriales Los Sirha Innovations Awards 2023 ya tienen ganadores TUI lanza su catálogo "Grandes Viajes Selección 2023" Centroamérica y República Dominicana cierran Fitur 2023 como región líder en la recuperación del turismo Talleres Bama estrena página web con las ayudas del Kit Digital