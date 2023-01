Atletas con Futuro, el programa para tener éxito deportivo, ejecutivo y de vida Comunicae

lunes, 23 de enero de 2023, 14:47 h (CET) Atletas con Futuro, un programa para deportistas universitarios. La empresa BeValue International, con sede en Miami (EE. UU.), presenta Atletas con Futuro, un programa innovador dirigido a universidades. Con él, los deportistas universitarios, aprenden a trasladar las habilidades adquiridas gracias al deporte en beneficio de su carrera profesional y personal. María Gilabert, CEO de BeValue, presentará el programa este martes 24 de enero, a las 18h30 en la Cámara de Comercio España - U.S., en Miami Jesús Rollán, Robert Enke, Sarah Sulze, Olivida Podmore, Erica Blasberg, Michael Phelps, Simone Biles, Naomi Osaka, entre muchos otros. Son ya muchos los deportistas de élite y ex deportistas que han sufrido problemas psicológicos debido a la alta presión a la que se ven sometidos, llegando en algunos casos a quitarse la vida. Estrellas mundiales de distintos deportes como el fútbol, baloncesto, la natación, el boxeo, el golf... han afirmado haber sufrido estrés, depresión y otros trastornos en varias fases de su vida deportiva.

El deporte en sí es necesario para todos y tiene numerosos beneficios cuando se practica con regularidad y bajo seguimiento. No obstante, cuando se trata de niveles altos de competición, de élite, existen otros factores a tener en cuenta.

"El 70% de los deportistas sufre algún problema de salud mental a lo largo de su vida", según el estudio Lasea "Deporte y Ansiedad" realizado por la farmacéutica Schwabe Farma.

La fundadora de BeValue International, María Gilabert, afirma que los atletas tienen una alta probabilidad de sufrir algún trastorno mental a lo largo de su vida deportiva debido a la cantidad de estrés y presión que supone la competición de élite. Ademáslos deportistas no están preparados para la etapa de cambio que existe entre la carrera deportiva y profesional, sintiendo durante esa transición vacío, miedo, ansiedad y estrés.

"Muchas veces el deportista llega a perder un poco el sentido de su verdadera pasión y se centra demasiado en el resultado. Eso hace que genere mucha más ansiedad durante los entrenamientos y competiciones. Es importante que exista un acompañamiento y apoyo para vivir el día a día con pasión y aprendizaje, independientemente del resultado. Son esos aprendizajes los que realmente ayudarán a tener éxito también en la carrera profesional. En esos momentos de transición entre la carrera deportiva y ejecutiva, donde el deportista pierde su esencia y se siente vacío y perdido, tener presentes los valores y habilidades aprendidas en el deporte, ayuda significativamente a pasar ese duelo con la mejor actitud posible y aumentar las posibilidades de éxito", afirma Erika Villaécija, directora del área deportiva en BeValue y nadadora de élite 4 veces olímpica.

Entrenan durante muchas horas, días y años de su vida, pero pocos llegan a la élite. Incluso los que llegan a cumplir sus objetivos suelen tener una carrera deportiva relativamente breve. Cuando se retiran del deporte todavía rebosan mucha energía, valor y motivación para seguir creciendo y aportar a la sociedad. Sin embargo, no cuentan con las herramientas para dar ese paso. ¿Por dónde empezar? Y para los que no llegaron a entrenar en equipos de élite, ¿cómo afrontar la vida laboral? Sus habilidades son infinitas, solo hay que enfocarlas en la dirección deseada.

La idea del programa es cambiar el enfoque, de 'atletas DEL futuro' a 'atletas CON futuro'. El foco del éxito no estaría solo enfocado a resultados deportivos sino que se enfocaría también al bienestar del deportista, de la persona. Busca salvaguardar la salud física, mental y ayudar a tener un futuro exitoso, tanto en el deporte como en lo personal y laboral.

BeValue International ha decidido dar voz y solución en la prevención de trastornos mentales y, al mismo tiempo, potenciar el aumento del rendimiento y la cohesión en el mundo del deporte a través del programa Atletas con Futuro, construido por un equipo de deportistas y exdeportistas de élite, entrenadores y directivos a nivel internacional: Erika Villaécija, Roger Esteller, Jorge Croda, Hartmut Junghahn y Robby Bisi, entre otros.

Deportistas y ejecutivos de éxito de diferentes deportes y sectores profesionales, así como diferentes nacionalidades y culturas, con conocimientos de psicología, coaching y otras disciplinas relacionadas con la mente, unen fuerzas, conocimientos, habilidades y experiencia hacia un objetivo común: el éxito y bienestar deportivo, ejecutivo y de vida de los estudiantes universitarios por el futuro de la sociedad.

"Tanto durante la carrera deportiva del atleta como en su retirada, este debe tener claro, sin lugar a dudas, que su mente es y será su mejor músculo, por lo que es clave entrenarlo tanto en el deporte como para el desarrollo profesional y de vida", afirma Roger Esteller, ex jugador de baloncesto del F.C. Barcelona en la liga ACB.

El equipo de BeValue tiene claro que el impacto debe ser durante la educación, en la etapa universitaria. El objetivo del programa es reducir los trastornos mentales que, en los peores casos, llegan al suicidio. Aumentando, al mismo tiempo, el éxito de la carrera deportiva y profesional de los atletas enseñando a los alumnos a desarrollar el potencial mental aplicado al deporte y a trasladar las habilidades deportivas al entorno ejecutivo, mejorando el rendimiento deportivo y, también, el desarrollo de la carrera profesional.

La gestión emocional, el liderazgo, la resiliencia y capacidad de adaptación, la tolerancia a la frustración, la gestión del estrés, la inteligencia emocional, el mindfulness, la cohesión de equipos multidisciplinares e interculturales y muchas otras, son áreas que se trabajarán en el programa a través de una metodología experiencial y de la resolución de casos con transferencia de competencias entre el entorno deportivo, de vida y ejecutivo.

El programa Atletas con Futuro se ofrece a universidades que apuestan por el desarrollo del talento deportivo, éxito profesional y el cuidado de la salud mental.

BeValue

Empresa internacional de coaching, psicología, formación en desarrollo de habilidades como liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, cohesión de equipos, hablar en público y actividades de team building. Su directora, María Gilabert, es conferenciante internacional, psicóloga y coach para empresas y profesionales.

El equipo de BeValue está compuesto por más de 100 coaches, psicólogos y formadores de alto rendimiento empresarial y deportivo de EE. UU., Latinoamérica y Europa como Hartmut Junghanh, directivo internacional, ex alumno y actual mentor en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts); Erika Villaécija, nadadora de élite 4 veces olímpica, Roger Esteller, ex jugador de baloncesto del Barça de la ACB; Robby Bisi, deportista olímpico de vela en Argentina, coach del equipo olímpico de Chile y del de EE. UU.; Aleix Gibert, entrenador y más de 10 años de experiencia como coordinador internacional de la Academia del Barça, o Jorge Croda, ingeniero, coach y formador en la Asociación de Tigger Buds, considerado el mejor jugador de golf de la historia.

La compañía tiene presencia en España, Estados Unidos, Chile, Perú, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Portugal, etc. Además cuenta con clientes y aliados de referencia mundial como la Academia de Neurociencia y Educación Internacional (A.N.E.I.), International Coaching University (I.C.U.) o Sustainability Worldwide Center 2050.

