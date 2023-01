¿Cómo encontrar el inquilino adecuado con la ayuda de un abogado alquileres?

Comprar una propiedad y alquilarla es una de las principales vías de ahorro y de obtención de ingresos pasivos a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, es importante mencionar que es necesario encontrar un inquilino adecuado, de lo contrario, no solo no se reciben ingresos, sino todo lo contrario, puede ser una fuente inagotable de gastos y disgustos.

El despacho de abogados Vaello Legal está especializado en derecho inmobiliario y arrendamientos urbanos, y a continuación, contará algunos consejos para encontrar un inquilino adecuado.

¿Cómo encontrar un buen inquilino en España? Un punto clave para que un propietario encuentre un buen inquilino es entender que este proceso puede requerir tiempo y estudio antes de elegir aquel que realmente se adecúe a sus requisitos e intereses. Suele ocurrir que el propietario se pone nervioso por tener su inmueble vacío sin estar rindiendo, y es cierto, el tiempo es oro, pero también es cierto que lo mejor es no precipitarse y hacer los deberes para evitar males futuros.

A largo plazo, un mal inquilino puede generar pérdidas excesivas por daños en la propiedad, falta de pagos y problemas con los vecinos.

Una vez el arrendador entiende esto y está preparado para iniciar la búsqueda y selección del inquilino, lo siguiente es publicar la vivienda con buenas fotos, una descripción atractiva y un precio ajustado al mercado. Dicho precio siempre debe ser justo y honesto. De lo contrario, lo único que se hará es perder el tiempo por no recibir ofertas, o bien atraer a inquilinos que aceptan las condiciones fuera de mercado porque en realidad no tienen intenciones de pagar nada.

¿Cómo identificar al inquilino adecuado? Lo primero y más importante para identificar a un inquilino que se adapte a los intereses del propietario es verificar sus ingresos y documentación. Para ello, es importante que el arrendador, agente o abogado de alquileres solicite el contrato de trabajo del posible arrendatario y sus últimas nóminas, o bien la declaración de la renta si es autónomo. Esto se hace con el objetivo de constatar que la persona cuenta con ingresos estables e indefinidos y superiores al coste del alquiler. Vaello Legal, en su calidad de abogados especialistas en derecho inmobiliario, también explican que es crucial conocer personalmente al inquilino antes de decidir si realmente cumple con las expectativas, ya que a veces una intuición vale más que mil documentos.

Como dicen los americanos, hay que ser lento seleccionando a un inquilino, y rápido echándolo. Dicho de otro modo, hay que pensarse muy bien a quien se alquila la propiedad, y al más mínimo contratiempo, quitárselo de encima.

Los precedentes son muy importantes. Si un futuro inquilino se pone muy quisquilloso con las cláusulas del contrato, exige muchas cosas, negocia mucho, desconfía, le cuesta pagar la agencia, la fianza o cualquier cosa, etc., son signos claros de que se está ante un inquilino problemático y, por lo tanto, hay que huir rápidamente. El buen inquilino no pone problemas, no desconfía, no negocia menudencias, no es agresivo y es solvente.

Una vez se tiene al arrendatario adecuado, Vaello Legal menciona que es fundamental una elaboración eficaz del contrato del alquiler. En este contrato es crucial añadir todas las cláusulas que sean consideradas relevantes y los intereses entre ambos deben estar alineados.

