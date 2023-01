La Casita de Inglés ofrece clases online de inglés para niños

Una de las consecuencias de contar con múltiples herramientas tecnológicas hoy en día es que las clases de inglés online se perfilan como el futuro de la educación, debido a que resultan una forma más cómoda de aprender.

La Casita de Inglés es un centro de formación que cuenta con 10 locales en Madrid y 1 en Barcelona, además de una plataforma de aprendizaje onlinepara quienes no pueden asistir de forma presencial. De esa manera, los niños, jóvenes y adultos pueden aprovechar los beneficios que representa dominar un segundo idioma a nivel personal, académico y profesional.

Las clases online para niños de La Casita de Inglés son impartidas por profesores de inglés nativos En el caso de las clases online para niños, La Casita de Inglés trabaja con una metodología propia basada en la creatividad, la diversión y las actividades lúdicas, con el propósito de impulsar el proceso de aprendizaje. Para lograrlo, el centro de estudios cuenta con profesores de inglés nativos de habla inglesa que han demostrado su experiencia, profesionalidad y entusiasmo por la docencia.

Al contar con profesores nativos en las clases online, los niños pueden mejorar sus habilidades para la pronunciación, la gramática y el acento, ya que son elementos importantes para crear una base sólida del idioma. A partir de juegos y actividades divertidas, los niños y niñas se familiarizan con el vocabulario y la gramática de cada unidad.

La Casita de Inglés ofrece distintas opciones de clases online de inglés para niños Conscientes de que cada niño o niña requiere un trato diferente para aprender inglés, las clases online de La Casita de Inglés se imparten de forma grupal, de forma particular o para grupos privados. La alternativa más común es asistir a las clases online grupales, con un grupo de máximo 5 niños o niñas y 1 o 2 sesiones semanales que duran 30 minutos.

Por su parte, las clases particulares one to one se caracterizan porque el profesor dedica el 100% de su tiempo al aprendizaje exclusivo de un niño o niña, con una temática semanal y 1 o 2 sesiones por semana. Finalmente, los grupos privados o siblings se enfocan en el aprendizaje de 2 hermanos que pertenecen al mismo nivel o tienen la misma edad, quienes interactúan entre sí y con el profesor designado durante las clases online.

En vista de que hablar inglés es un requisito imprescindible para desenvolverse con éxito en la actualidad, aprender desde la infancia es una manera de que las personas mejoren sus perspectivas a futuro. Para solicitar información acerca de los horarios y los precios de las clases online en La Casita de Inglés, los clientes pueden acceder en el sitio web del centro de educación.