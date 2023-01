La herramienta para optimizar la venta de cursos online, por Funnelquick Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Las ventas online se han convertido en una de las estrategias más efectivas para ofrecer productos y servicios, ya que la gran mayoría de los consumidores de hoy en día prefieren hacer sus compras por internet. Ahora mismo hay muchos particulares con amplios conocimientos en diferentes áreas y con grandes capacidades para enseñar a otros, pero que no cuentan con una plataforma por medio de la cual ofrecer su formación. Afortunadamente, ahora mismo existen herramientas como Funnelquick, una potente alternativa con la que se puede creer una plataforma propia para vender cursos online de manera sencilla y rápida.

Una potente herramienta para la venta de cursos online Es posible que ahora mismo haya en el mercado cursos muy atractivos y potentes con todas las características para ser un éxito, pero que por alguna razón no han podido lograr despegar sus ventas. Muchas veces el problema no se encuentra en el programa de formación, sino más bien en el medio que se utiliza para promocionarlo y venderlo. En estos casos, una de las mejores estrategias es implementar un funnel de ventas, una efectiva estrategia que permite mejorar ventas en modo automático. Esto es precisamente lo que ofrece la nueva herramienta Funnelquick. Por medio de ella, se puede crear una página web exclusiva para vender cursos online de manera sencilla mediante la implementación de funnels y otras herramientas para desarrollar estrategias de marketing, generar lead magnet, ofrecer promociones en cursos y más.

Funnelquick brinda una variedad de plantillas no solo para crear plataformas de formación online, sino también para establecer desde cero una tienda online. En este sentido, quien desee ofrecer sus cursos podrá tener en una sola herramienta todo lo que necesite para ello y para venderlos de manera exitosa.

Ventajas de vender cursos online con Funnelquick Con esta herramienta se pueden crearlanding pages mediante las cuales se pueden ofrecer servicios integrados con la membresía para los cursos, desde donde además se puede hacer la gestión sencilla de los mismos. Por otro lado, permite configurar fácilmente los productos, ajustar el tiempo de suscripción y subir imágenes del producto, entre otras características. Así mismo, permite conectar la agenda del usuario con el propio calendario de la plataforma, en caso de necesitar ofrecer clases en directo. Adicionalmente, cuenta con un CRM integrado que hace que con un vistazo sencillo se puedan conocer y evaluar aspectos importantes como la cantidad de alumnos suscritos, los que han renovado su suscripción o los que la han abandonado, por ejemplo.

En definitiva, Funnelquick representa una herramienta fundamental para quienes hoy en día quieren ofrecer cursos online de la manera más efectiva, asegurando ventas y la gestión adecuada de todo lo que ofrece a través de una misma plataforma.



