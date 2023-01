Limpieza facial profunda médica con Hydrafacial, por Clínica Sánchez Peral Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Mantener una buena rutina de limpieza facial en casa es importante para tener la piel del rostro saludable y luminosa. Sin embargo, para lograr una mayor penetración de los principios activos e hidratarla en profundidad, es recomendable potenciar los cuidados caseros con tratamientos médicos como el Hydrafacial, un innovador procedimiento no invasivo que combina limpieza, peeling, extracción, hidratación, fusión y protección de nuestra piel.

En este sentido, la Clínica Sánchez Peral ofrece este tratamiento de limpieza profunda médica con Hydrafacial en Castellón.

¿En qué consiste la limpieza profunda médica con Hydrafacial? Hydrafacial es un tratamiento no invasivo que limpia en profundidad la piel del rostro, además de exfoliarla ligeramente, extraer impurezas y realizar la fusión de sérums con antioxidantes y péptidos personalizados según las necesidades de la piel.

De esta manera, HydraFacial aborda todas las necesidades de cuidado de la piel: reduce las finas líneas de expresión, aporta elasticidad y firmeza, unifica el tono, mejora la textura, trata los poros dilatados y minimiza la hiperpigmentación y las manchas. Es muy recomendable para tratar la piel grasa o propensa al acné.

Para someterse a este tratamiento, es necesario desmaquillar la piel para proceder a la limpieza y peeling de la misma con ácido glicólico y salicílico. A continuación, se utiliza Vortex-Fusion, una tecnología patentada de succión indolora que aspira el contenido de los poros obstruidos y deja la piel preparada para recibir una solución rica en vitaminas y antioxidantes altamente hidratante, así como complejos peptídicos, sueros y factores de crecimiento.

Así, este procedimiento dura 30 minutos, no causa dolor y no requiere tiempo de recuperación, por lo que los pacientes pueden retomar sus actividades al finalizar la sesión.

En solo 30 minutos, se conseguirá una piel excelente.

Tecnología y experiencia, de la mano de la Doctora Sánchez Peral Con una amplia experiencia en diversas clínicas de medicina estética, la Doctora Beatriz Sánchez Peral abrió su propio centro en Castellón en el año 2019, el cual cuenta con 4 amplias consultas para brindar a sus pacientes los últimos tratamientos médico-estéticos, con la mayor seguridad y calidad.

Para tal fin, esta profesional especialista en Medicina Estética, en Medicina Familiar y Comunitaria y Máster en Gestión Sanitaria, utiliza los productos más renombrados del mercado y aplica innovadoras técnicas que proporcionan resultados naturales.

Además, es importante destacar que la primera sesión de valoración es gratuita, permitiendo a la doctora evaluar exhaustivamente a cada paciente con el objetivo de conocer sus deseos y necesidades, a la vez que ayudar a decidir cuál es el tratamiento más adecuado.

La clínica de la Dra. Sánchez Peral se compromete a brindar un tratamiento médico-estético de calidad, seguro, efectivo y ético.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.