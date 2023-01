Minimizar las roturas de stock con ayuda de POS Potential

La disponibilidad de los productos en el mercado es el fundamento de cualquier empresa comercial. La falta de disponibilidad, o «rotura de stock» afecta tanto a la facturación como a la imagen de las tiendas que comercializan estos artículos. Para resolver esta problemática, POS Potential analiza los datos de sell-out disponibles para detectar automáticamente, y sin visita física de tiendas, las roturas de stock, ofreciendo herramientas y alarmas tanto a los vendedores como a la cadena de suministro, para minimizar el impacto del producto en rotura.

Impulsar el crecimiento de las empresas mediante el análisis de datos comerciales POS Potential se especializa en la gestión y el análisis de datos comerciales para empresas de sectores de gran consumo y retail. Su experiencia en tecnología de última generación, que inició en 2010 y se encuentra en constante crecimiento, le permite aplicar herramientas de business intelligence para identificar los potenciales de crecimiento de las empresas, lo cual impulsa la rentabilidad y presencia en el mercado. Mediante estas herramientas, POS Potential implementa procesos de category management y revenue growth management. Asimismo, ofrece formación en shopper marketing, trade marketing y business intelligence para los equipos de los fabricantes y distribuidores de productos de gran consumo.

POS Potential ofrece un servicio de valorización de datos y de detección de palancas de crecimiento, con los que pueden prestar apoyo a la colaboración entre fabricantes y distribuidores, llegando a destacarse en este sector.

Minimizar las roturas de stock con la ayuda de POS Potential Para ayudar a reducir las roturas de stock, POS Potential analiza las ventas sell-out de cada SKU tienda a tienda, identifica y prioriza las tiendas más afectadas valorizando las perdidas. De esta manera, es posible determinar las causas de la rotura de stock para poder establecer un plan de acción, que puede incluir la parametrización del pedido, cambios en espacio lineal y planogramación o frecuencia de la reposición.

El objetivo de POS Potential es siempre alcanzar un incremento en la facturación para sus clientes, gracias a la satisfacción de los shoppers. En este sentido, el apoyo en la reducción de las roturas de stock es el elemento más importante. Claramente, si el producto no está en la tienda, no se va a vender. Esto es posible porque con su método se monitorizan las roturas de stock de una marca, cadena o canal, basándose en los datos diarios de sell-out por tienda. Se puede no solamente identificar las ventas anormalmente bajas, sino también distinguir entre rotura en lineal o en promoción, diferenciar las faltas de suministro del fabricante o la falta de reposición, encontrar aquellas tiendas o productos donde la problemática se reitere y realizar un listado de tiendas y productos donde se deban llevar a cabo acciones concretas.

Gracias a su experticia en el análisis de datos, POS Potential es una excelente opción a la hora de resolver la rotura de stock, sea en cadenas o en productos específicos.