Así son los Servidores Cloud de HostingClub

jueves, 19 de enero de 2023, 12:20 h (CET) En el año 2006 nació HostingClub con un claro objetivo de satisfacer las necesidades tanto de empresas como de autónomos y particulares en servicios de presencia en Internet, hosting gestionado, VPS y dominios. El mercado esta en un constante cambio, así que eran conscientes de lo importante que resultaría la innovación. Llevándola por bandera, su principal objetivo es impulsar la transformación digital y facilitar a las empresas todos los beneficios del Cloud por ello recientemente han decido apostar por los servicios Cloud que son el futuro y esto se refleja en un nuevo producto que merece una mención especial su los servidores cloud.



Precios aptos para todos los bolsillos

Lo primero que llama la atención de estos nuevos Servidores Cloud es la posibilidad de contratarlos por horas. Has leído bien: si solo lo vas a utilizar de forma puntual, esta empresa permite la opción de pago por uso y hacerlo por un precio muy asequible.

En caso de necesitar un uso continuado podeis llevar a cabo una contratación de forma mensual, trimestral o anual. En tal caso HostingClub a la empresa o al usuario que opta por dicha alternativa aplicándole unos descuentos muy interesantes, llegan a ofrecer un cincuenta por ciento en contratos anuales.

Prueba gratuita

Otro aspecto que ha de ser mencionado sí o sí es la disposición de una prueba que cada vez solicitan más usuarios. Y no es para menos, puesto que durante una semana entera se ponen a prueba las capacidades de los servidores cloud.

En concreto, el servidor conocido como ‘Estándar’ es el que puede probarse a lo largo de siete días sin pagar ni un solo céntimo. De esta manera pasarás a disponer de 8 GB de memoria RAM, un total de 4vCPU, 60 GB de disco y una dirección IPv4.

Servidores cloud a medida



Este factor está directamente relacionado con el primero que hemos sacado a colación, aunque ahora no hablaremos solo del precio. Las características son muy importantes al contratar Servidores Cloud. En HostingClub lo saben, por lo que han optado por permitir a cada empresa, autónomo o particular elegir las suyas propias.

Para tal fin lo único que hay que hacer es dirigirse al configurador. Con tan solo un clic cada recurso aumenta o disminuye al gusto del usuario. Así pues, si alguna de las especificaciones anteriormente mencionadas como el disco o la memoria RAM se te quedan cortas o son excesivas para ti, basta con ajustarlas en base a las necesidades que tengas.

La escalabilidad es un factor muy a tener en cuenta. Y es que sea cual sea el rendimiento que se necesite, pasa a obtenerse al instante. Los Servidores Cloud están listos de inmediato, con todo lo positivo que ello conlleva.

Gran relación calidad precio

Hoy en día la relación calidad precio es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los usuarios a la hora de decantarse por unas u otras opciones. Así pues, no sorprende el interés que están despertando los nuevos Servidores Cloud de HostingClub.

Independientemente de si se opta por pagar por horas o hacerlo mensualmente, el importe a abonar es más que razonable teniendo en cuenta las características de las que hacen gala dichos Servidores Cloud.

A las ya mencionadas hay que sumar otras que no pueden pasarse por alto, empezando por las tasas de transferencia que son elevadas. Si a esto se suma la enorme rapidez de los discos de marca Samsung Enterprise SSD se obtiene como resultado un servicio cuya calidad es excelente.

Ahora que hemos hablado de marcas conviene destacar que otras tres muy conocidas en el ámbito profesional que están presentes en el nuevo producto que ha lanzado HostingClub. Nos referimos tanto a Dell en el caso de los servidores como a Intel al hablar de los procesadores. Por su parte, Kingston es la compañía que está detrás de las memorias RAM.

La red Cisco lo gestiona todo de manera inmejorable. Los fallos son inexistentes, así como las típicas interrupciones del servicio que han pasado a ser historia. Así pues, sea cual sea el proyecto que tengas en mente siempre permanecerá accesible. Además, contarás no solo con una red pública, sino también con otra privada.



A todas las características detalladas se añade otra muy importante: el nivel de seguridad es altísimo. Gracias a lo avanzada que está la infraestructura de HostingClub, los posibles ataques DDoS y otras adversidades similares no pasan factura. Además, el soporte permanece activo todos los días de la semana durante las 24 horas.

