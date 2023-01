Cuatro maneras sencillas de optimizar tu Wi-Fi y hacer que tu Internet sea más rápido Las velocidades lentas de internet pueden ser frustrantes y afectar a tu productividad Redacción

jueves, 19 de enero de 2023

Tanto si eres propietario de una pequeña empresa como si eres un particular, disponer de una conexión Wi-Fi fiable y con alta velocidad de internet es esencial para la vida moderna. Desafortunadamente, las velocidades lentas de internet pueden ser frustrantes y afectar a tu productividad.

Afortunadamente, hay algunas medidas sencillas que puedes tomar para optimizar tu conexión Wi-Fi y hacer que tu velocidad de internet sea más rápida. ¡Sigue leyendo para conocerlas!

1. Cambia la ubicación de tu router

El primer paso para optimizar tu conexión Wi-Fi es asegurarte de que el router está colocado en la mejor ubicación posible. El lugar ideal para el router dependerá del tamaño de tu casa u oficina, pero en general debe estar alejado de cualquier aparato electrónico (como televisores o microondas) que pueda interferir con la señal. Además, debe colocarse en algún lugar céntrico para que llegue a todos los rincones de tu espacio con mayor facilidad.

2. Actualiza el firmware del router

Los fabricantes publican periódicamente actualizaciones del firmware de sus routers, diseñadas para corregir errores y mejorar el rendimiento. Si actualizas el firmware del router con regularidad (al menos una vez al año), te aseguras de que se utilicen todas las funciones más recientes y de que se solucione cualquier problema conocido.

Estas actualizaciones suelen realizarse manualmente a través de un navegador web; sin embargo, si esto no es posible por falta de experiencia o de tiempo, puedes contratar a un profesional de la informática para que realice esta tarea rápida y eficazmente en tu nombre.

3. Actualiza la configuración de seguridad

Es importante tener en cuenta que los piratas informáticos pueden aprovecharse de las configuraciones de seguridad débiles de los routers para acceder a redes privadas, por lo que es imprescindible mantenerlas actualizadas en todo momento.

Los protocolos de seguridad habituales, como WPA2, deberían estar siempre activados en los routers, ya que proporcionan métodos de cifrado sólidos que ayudan a protegerte de los intrusos. Además, se recomienda utilizar contraseñas de al menos 8 caracteres que contengan letras y números para una seguridad óptima.

4. Comprueba tu PC

Este consejo es específico para ordenadores: Si la conexión a Internet de tu PC o portátil va siempre lenta pero los demás dispositivos parecen ir bien, abre el Administrador de tareas o el Monitor de actividad y comprueba qué programas se están ejecutando en segundo plano.

Algunos programas podrían estar configurados para actualizarse automáticamente y no es necesario. Si siempre se están actualizando en segundo plano, esa podría ser la causa de la lentitud de Internet. Compruébalo y ajusta la configuración.

¿Cuándo llamar a tu proveedor de Internet?

Si has probado todos estos consejos y aún enfrentas problemas con tu conexión Wi-Fi, no te desanimes. Siempre puedes contactar con tu proveedor de Internet para solicitar ayuda.



