PACMA convoca una concentración contra la incoherente tala de árboles en Córdoba

El ayuntamiento de Córdoba está talando árboles innecesariamente con lo que supone para nuestro medio ambiente y los animales que tienen la suerte de ser libres en la naturaleza sin estar en manos de ningún cruel humano.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), convoca una concentración el próximo viernes 27 de enero a las 12.00 en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba contra la tala de árboles en la ciudad. Desde la formación consideran que el documento inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático que aprobó la Junta de Gobierno Local es improvisado y llega tarde.

Javier Luna, candidato de PACMA a la alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales, acusa al alcalde José María Bellido de inacción ante la crisis climática: "En los casi cuatro años que lleva como alcalde no ha puesto en marcha ninguna medida importante para luchar contra los efectos del cambio climático en la ciudad". Este plan, además, no será de aplicación inmediata, "y solo responde a medidas electoralistas de cara a los próximos comicios municipales", señala Luna.

Desde PACMA critican duramente la nula política medioambiental del Ayuntamiento de Córdoba, que, señalan, se dedica a talar árboles por toda la ciudad, “siendo la gota que colmó el vaso la tala masiva de toda la arboleda de la Carretera de Trassierra para construir cuatro carriles”, afirman. Esta tala demuestra una vez más “la apuesta del Ayuntamiento cordobés por los vehículos a motor, que aumentan la contaminación atmosférica”, recalca Javier Luna.

CÓRDOBA ES UN REFERENTE DE LO QUE NO HAY QUE HACER

Córdoba se ha convertido en uno de los principales puntos negros de la contaminación atmosférica de Andalucía. Así lo pone de manifiesto el último informe sobre la calidad del aire en España que anualmente elabora Ecologistas en Acción. El Consistorio cordobés ha preferido apostar por un modelo de avenidas amplias asfaltadas sin sombras antes que por el de una ciudad con grandes espacios verdes y arbolados. Desde PACMA lo consideran un gran error ante la grave emergencia climática actual, siendo Córdoba además la capital de provincia más calurosa del país durante el verano.

Javier Luna ya denunció públicamente en sus redes el pasado viernes la tala de árboles en la Carretera de Trassierra, siendo testigo de la caída de uno de estos árboles tan importantes para la ciudad, como señala.



LA TALA DE ÁRBOLES NO SE SOSTIENE POR NINGÚN LADO Y ES COMPLETAMENTE INCOHERENTE EN PLENO SIGLO XXI

En este caso, preguntamos a la bióloga Rosa más la cual realiza activismo medioambiental y por la liberación de todos los animales colaborando en organizaciones como Feumve que defiende los derechos de la infancia vegana y quiere conseguir un menú vegano de calidad en todos los colegios lo que es incoherente completamente que haya hoy en día niños discriminados por algo tan sencillo como una opción vegana acorde a la ética, mejor para su salud, reduciendo el hambre en el mundo y mucho mejor evidentemente, para la urgencia climática. Respecto a la tala incoherente de árboles y desde su conocimiento como bióloga, nos explica lo siguiente:

Las ciudades están consideradas como islas de calor; se trata de una situación urbana de acumulación de calor debido a la abundante presencia de hormigón y otros materiales absorbentes; como consecuencia, la ciudad experimenta temperaturas más elevadas que las zonas rurales circundantes. En ciudades grandes con edificaciones masivas la temperatura del aire puede ser de 1 a 12º centígrados mayor que en las áreas menos densas, circunstancia agravada en un escenario de aumento de las temperaturas debido al cambio climático.

El urbanismo actual de las ciudades contribuye a aumentar el efecto isla calor, las zonas vegetadas contribuyen a mitigar este efecto mediante la evapotranspiración. Sin embargo, la actuación más habitual en las poblaciones ha sido eliminar capa vegetal original preexistente, sin reemplazarla. La actividad industrial, las emisiones de los vehículos, y los sistemas de refrigeración domésticos y comerciales también contribuyen al aumento de la temperatura en la ciudad.

El efecto regulador de las temperaturas que proporciona la vegetación de la ciudad se traduce en un ahorro energético y hace que los espacios verdes sean un elemento de resiliencia frente a posibles efectos del cambio climático como el incremento de olas de calor o la acentuación del efecto isla de calor.

Los beneficios ambientales relativos a la mejora del confort térmico de la ciudad y a la regulación de la humedad son de gran interés como aportación a la adaptación local al cambio climático. Otro de los servicios ambientales del verde urbano es el secuestro de carbono, que contribuye a la mitigación del cambio climático, ya que el carbono existente en la vegetación de la ciudad se capta de la atmósfera y, si se aumenta la cantidad de vegetación, se podrá obtener más CO2 secuestrado.

Sabemos que las plantas atrapan CO2 y devuelven O2 a la atmósfera urbana. La vegetación secuestra dióxido de la atmósfera a través de su proceso de crecimiento y desarrollo. El carbono se almacena en las hojas, ramas, tronco, rizomas y raíces. El carbono del suelo, en las zonas forestadas, también incrementa con el tiempo y debe ser tenido en cuenta y evaluado como uno de los compartimentos importantes del sistema secuestrador.

Es posible evaluar el papel secuestrador de dióxido de carbono por los árboles urbanos en relación con la capacidad de emisión de los vehículos en la ciudad. Un árbol sano puede absorber unos 25 kilos netos al año de dióxido de carbono a través del proceso fotosintético, liberando a la atmósfera circundante una cantidad de oxígeno equivalente al consumo de dos personas en un año. Un vehículo puede emitir unos 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Una hectárea arbórea urbana puede secuestrar, en un año, 6.000 kilos de CO2.

El valor depende de la composición específica de las formaciones vegetales; se pueden alcanzar valores de 10 a 15 toneladas de dióxido de carbono por hectárea y año. Un valor de 12 toneladas por hectárea y año de CO2 secuestrado a través de la fotosíntesis en una formación arbórea podría equivaler a la cantidad de CO2 emitida por un vehículo que ha recorrido unos 15.000 kilómetros. Una hectárea de superficie arbolada urbana puede producir el oxígeno que consumen 6 personas cada día.

De esta manera se puede realizar un cálculo de la cantidad de hectáreas de bosque urbano que se necesitaría para compensar la emisión de los vehículos. El objetivo a lograr es de unos 13 metros cuadrado de verde urbano por habitante.

Los servicios socioambientales del verde urbano son fundamentales para hacer de las ciudades lugares más habitables; por lo tanto, hay que asegurar que el verde urbano que se planifica y gestiona pueda ofrecer el máximo número de estos servicios y hacer que toda la ciudadanía pueda disfrutarlos.

Los planes de biodiversidad urbana deben aportar esta visión de la ciudad y proponer un modelo de sistema verde urbano y, por lo tanto, un modelo de ciudad en el que el verde no sea un complemento ornamental, sino una verdadera infraestructura verde por lo que, como conclusiones, nos indica que la tala de árboles no tiene ningún sentido ni a nivel medioambiental ni en cuanto al respeto que merecen los animales y sus hábitats.



LOS HUMANOS DOMINAN TODO A SU ANTOJO

Una vez más, personas expertas en el tema, nos demuestran la irresponsabilidad política respecto al respeto que deberíamos tener al planeta para que los más pequeños, tengan un futuro en el que vivir al igual que los animales no deben ser criados para ningún fin naciendo en su habitad y siendo respetados como ratifica PACMA que difunde en redes sociales a menudo que el veganismo es una filosofía de vida acorde al siglo XXI y por lo tanto, es el único con coherencia en la defensa animal, propuestas serias por nuestro medio ambiente y todas las personas con la justicia social. Con el veganismo, disfrutas sin privarte de nada más que hacer daño por todos los lados y puede aplicarse en cualquier etapa de la vida por lo que infórmate en webs fiables de cómo llevar una vida compasiva.

Esperamos que asistáis el 27 a protestar en Córdoba ya que al final, se trata de vuestro propio bienestar y el de los más vulnerables seres sintientes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

