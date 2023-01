Software adaptado al sistema Ticket BAI, con GotelGest.Net

El TicketBAI es una medida de control para la facturación y cobro que se implementó el 1 de enero de 2022 con el objetivo de combatir el fraude fiscal y mejorar el sistema de ingresos del País Vasco. Por esta razón, los autónomos y pymes deben escoger programas con un software de facturación y gestión que cumpla con las medidas legales de esta normativa. Con el fin de cuidar la operación de una empresa, Gotelgest.net ofrece su software para trabajar con seguridad y sin preocupaciones.

GotelGest.Net: un programa para cumplir con las obligaciones Este programa de gestión empresarial cuenta con la actualización adaptada a TicketBAI para que todos sus usuarios se beneficien de este servicio sin la necesidad de preocuparse por las obligaciones legales y llevar sus finanzas y administración de la manera más organizada.

Su funcionamiento cumple con los requerimientos que exigen como la elaboración de facturas para todos los productos y servicios que venda, el envío de los documentos correspondientes a la Hacienda Floral, que podrán ser consultados en un futuro y la firma de este software que garantiza la legalidad de su funcionamiento y que no ha manipulado la información financiera de la empresa.

Asimismo, las facturas que se realicen con el programa contaran con el código QR y firma digital de acuerdo con las condiciones del Ticket BAI. También aquella documentación que cuente con errores antes de su envío a la Hacienda Floral podrá corregirse.

La importancia de contar con un software con garantía de calidad La inversión en programas de facturación adaptados al TicketBAI es útil para evitar sanciones a las empresas contribuyentes por no cumplir adecuadamente con sus obligaciones legales y normatividades vigentes. Las sanciones y multas por no cumplir con esta medida están fijados desde los 2.000 euros hasta los 60.000 euros, según las diputaciones correspondientes del País Vaco. Se puede considerar multa para los siguientes casos: no cumplir el sistema de facturación, firma digital ni TicketBAI y la manipulación de información cuando se detecta que el software ha borrado datos sobre las transacciones económicas de la empresa.

Por este motivo, gotelgest.net desarrolló su software con la última tecnología del mercado para que se ajuste a todas las necesidades empresariales en este aspecto. Lo más importante es el valor añadido, ya que las diputaciones siguen realizando leyes para combatir los delitos financieros, así que este es un programa elaborado para que se cuide la integridad de la empresa.