¿Bitcoin físico? Aquí está todo lo que necesita saber

miércoles, 18 de enero de 2023, 09:24 h (CET) No le habría gustado la tecnología Bitcoin si alguien le hubiera hablado de la idea hace cinco años. Por supuesto, no hay forma de que se sume a un concepto que solo tenía unos años en ese momento. Imagine que nadie supiera nada sobre el futuro de Bitcoin o su autenticidad. Además, nadie hubiera creído que Bitcoin algún día podría emerger como la moneda digital más próspera de la historia.

Pero a pesar de los desafíos iniciales, la tecnología de Bitcoin ha avanzado hasta convertirse en un interés mundial. Todo el mundo habla de incorporar la tecnología Bitcoin en sus sistemas de pago, desde pequeñas empresas hasta empresas gigantes. De hecho, muchas organizaciones a nivel mundial, incluidas Microsoft y Tesla, ya han sumado Bitcoin como uno de sus métodos de pago.

Subiendo aún más de categorías, encontrará países en los procesos iniciales de legalización de Bitcoin o que ya lo han hecho. Por ejemplo, la República Centroafricana se encuentra en una etapa avanzada de hacer que BTC sea una moneda de curso legal. Por otro lado, El Salvador ha estado utilizando Bitcoin como moneda de curso legal desde hace algunos años.

¿Qué obstaculiza la adopción global de Bitcoin?

Aunque la tecnología de Bitcoin es sólida, el concepto aún no ha recibido un reconocimiento global a gran escala. Muchos gobiernos son escépticos sobre la seguridad de blockchain. Además, los gobiernos no están contentos con las fallas de diseño de Bitcoin, lo que compromete significativamente su idoneidad como sistema financiero definitivo. Otro campo de preocupación es el proceso de creación de monedas de Bitcoin.

En lugar de agregar más monedas a la circulación según la demanda y la oferta, el algoritmo de recompensa en bloque de la tecnología Bitcoin utiliza instrucciones predeterminadas. Por ejemplo, la cantidad que gana un minero se reduce a la mitad casi cada cuatro años. Además, las personas pueden minar solo una cantidad máxima específica de Bitcoins. Satoshi diseñó el software central de Bitcoin para generar 21 millones de monedas. En consecuencia, ha habido preocupaciones de que Bitcoin no pueda satisfacer la demanda global en el futuro.

Comprendiendo el Bitcoin Físico

Tal vez se hayas topado con el término BITCOIN FÍSICO y se haya preguntado qué implica y cómo funciona. Si bien el Bitcoin digital es la forma más popular, reconocer la presencia de un tipo físico es bastante gratificante. A diferencia del Bitcoin digital, que existe en archivos electrónicos, el Bitcoin físico tiene la forma de monedas metálicas.

Cómo funciona el Bitcoin físico

Cada moneda de Bitcoin tiene información crucial que permite el acceso a una cantidad particular de Bitcoins digitales. Los datos pueden incluir una clave pública y una privada que puede usar para acceder a Bitcoin en una billetera de criptomonedas. Esto significa que el Bitcoin físico no tiene ningún valor intrínseco pero da acceso a una cantidad específica de Bitcoins.

Por lo tanto, primero usaría su Bitcoin físico para acceder a los Bitcoins digitales asociados si quisiera intercambiarlos en un intercambio de criptomonedas de renombre como https://immediate-edge.co/es/. Esto se debe a que las plataformas de trading de criptomonedas solo aceptan Bitcoin digital. Puede unirse a numerosos inversores en criptomonedas en todo el mundo y ganar millones de dólares siguiendo trucos de expertos comprobados.

Ventajas y desventajas del Bitcoin físico

El Bitcoin físico es mejor que el Bitcoin digital habitual en términos de seguridad. Por ejemplo, no todos sus Bitcoins estarían en riesgo si alguien robara una de sus monedas de Bitcoin. En tal caso, el intruso accederá solo a los Bitcoins asociados con la moneda física robada.

Sin embargo, el Bitcoin físico tiene muchos problemas. Por ejemplo, es imposible dividir las monedas físicas en unidades más pequeñas para facilitar transacciones eficientes. Además, llevar Bitcoins físicos a todas partes es más tedioso de lo que piensas.

¡Conclusión!

Los Bitcoins físicos no tienen ningún valor intrínseco. En cambio, tienen la información que puede usar para acceder a los Bitcoins reales. El Bitcoin físico existe en monedas metálicas, cada moneda proporciona acceso a una cantidad determinada de Bitcoins. Si pierde una de las monedas físicas, solo los Bitcoins con los que está vinculada correrán el riesgo de ser robados. El resto estará a salvo. Puede garantizar la máxima seguridad en tal caso informando inmediatamente del asunto a su proveedor de servicios.

