In Extremis Film Services está nominado a 2 Goyas este 2023

martes, 17 de enero de 2023, 09:18 h (CET)

La compañía productora In Extremis Film se ha anotado otro triunfo en su exitosa trayectoria, al lograr dos nominaciones a los Premios Goya 2023, en la categoría “Mejores efectos especiales”. Las películas Malnazidos y Modelo 77, cuyas escenas de luchas, explosiones, disparos con armas de fuego, elementos ficticios y accidentes fueron ensayadas en el centro In Extremis Club Academy, ubicado en Barcelona, recibieron esta postulación de máxima categoría en la industria cinematográfica española y europea.

Lluis Rivera, CEO de la empresa, supervisó personalmente ambos proyectos y destacó el excelente desempeño de los actores de Malnzazidos: Miki Esparbé, Aura Garrido y Luis Callejo. Asimismo, mencionó la calidad del reparto de Modelo 77, protagonizado por Miguel Herrán, Javier Gutiérrez y Jesús Carroza.

Con estas postulaciones, In Extremis Film sigue brillando como una de las empresas líderes en el mundo, no solo en la producción de escenas, sino en la formación de especialistas de cine. Más de 10 años de trayectoria avalan la calidad con la que se trabaja en esta productora que ya ha ganado su reconocimiento nacional e internacional con dos premios Goya y seis premios Gaudí.

Cursos de excelencia Para las personas cuya vocación es protagonizar escenas que suban la adrenalina de los espectadores, In Extremis Film ofrece dos cursos de especialistas de cine. Disparos, caídas desde un edificio, fuego en el cuerpo, saltos mortales, combates y demás serán el día a día en los cursos Stunt Foundation y Stunt Master. Estas se llevan a cabo con prácticas en instalaciones amplias, seguras y con todo el material necesario para aprender y disfrutar la experiencia.

La formación Stunt Foundation consta de 140 horas de clases, los martes y jueves, o solo los sábados. Allí, el alumno aprenderá a recrear escenas cinematográficas, desarrollará habilidades y conocerá el uso de cada herramienta con absoluta seguridad personal. Técnicas como bonzo, rigging, manejo de objetos ficticios, tiro con arco, uso de armas, caídas de escalera o de altura, acrobacias y mucho más serán lecciones de día a día.

El Stunt Master es el curso dirigido a quienes aspiran un mayor nivel de especialización. Está conformado por 700 horas lectivas, distribuidas en cuatro módulos, en horario de lunes a viernes, con una duración de nueve meses. Lucha de cine, control espacial, maquinaria y efectos especiales y mucho más se adicionan a la formación básica.

Recorrido por diversos departamentos Un sinfín de técnicas, destrezas y trucos están al alcance al pasar por los diversos departamentos de la academia. En la sección “Ficticios”, el estudiante podrá manejar sin riesgo armas, botellas, antorchas infinitas, hogueras, cristales o cualquier utensilio. En cambio, en el departamento de gym, los alumnos disfrutarán de una zona de entrenamiento para alcanzar un nivel físico ideal.

Las instalaciones cuentan con un taller mecánico, donde los expertos diseñan y construyen equipos capaces de lograr efectos como lluvia, nieve, huracanes y mucho más. Además, en el almacén de la empresa se encuentran catapultas, descenders, plataformas giratorias y otras máquinas listas para la acción en cualquier parte del mundo.

