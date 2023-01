El estudio de yoga en Madrid que todo el mundo debe conocer Emprendedores de Hoy

El yoga es una filosofía de vida y una práctica física, mental y espiritual que se originó en la India. La piedra angular es la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu y, para alcanzar esta armonía, el yoga combina técnicas para trabajar el equilibrio físico y mental, así como métodos para el autoconocimiento.

Son muchas las personas que empiezan a practicar yoga y enseguida se enganchan. Es una actividad que proporciona una paz interior y un equilibrio cada vez más necesario y deseado. Por eso, cada vez hay más gente que se suma a lo que no solo es un ejercicio físico, sino también un estilo de vida.

En este artículo cuentan no solo algunos de los múltiples beneficios del yoga, sino también ese lugar ideal donde aprender, practicar y disfrutarlo.

¿Dónde practicar yoga? Numen yoga tiene como objetivo proporcionar una experiencia sensorial serena en contraste con el entorno urbano que lo rodea, está situado junto a la Puerta del Sol en Madrid. Ubicado en un edificio de principios del siglo pasado y completamente reformado con enfoque sostenible, se trata de un espacio confortable donde la luz y la tranquilidad son las protagonistas. Más de 200 m² que se distribuyen en 2 salas diáfanas y con vestuarios totalmente equipados, es un templo de paz, dónde poder reconectar con uno mismo, compartir, experimentar y crecer junto a otras personas.

Un equipo profesional y cercano que guía, acompaña, corrige e inspira. Un ambiente agradable y familiar, horarios flexibles todos los días de la semana permiten transmitir yoga y crear una comunidad sólida en la que iniciar, avanzar y consolidar la práctica.

¿Qué es el yoga y qué beneficios aporta? Consiste en la práctica de unas posturas que se realizan en armonía con la respiración. Esta coordinación favorece la salud, equilibra la mente y fomenta la concentración, aumentando la tranquilidad y la serenidad. Una clase de yoga se puede describir como una meditación guiada, a través de un trabajo con el cuerpo para conectar con la parte más profunda del ser. En este sentido, los beneficios del yoga hacen su aparición cuando se atiende y se escucha al cuerpo con dedicación y respeto. De igual modo, cuando se es consciente de esta realidad y se comprenden las fases de la mente de forma imparcial y sin apegos, los beneficios y ventajas del yoga llegan a ser incalculables y, sobre todo, transformadores.

Lo importante es comenzar una rutina y mantener la constancia y esos beneficios llegan. Aunque no es inmediato, los resultados se ven muy pronto; en apenas unas semanas, el cuerpo gana flexibilidad, coordinación y elasticidad.

¿Qué beneficios tiene lel yoga para el cuerpo? Físicamente, tonifica los músculos, proporciona más flexibilidad, fuerza, resistencia, permite oxigenar y movilizar todas las células y órganos del cuerpo y equilibra todos los sistemas (circulatorio, nervioso, digestivo, endocrino…). Y, como consecuencia de la práctica, permite sentirse más ligero y fuerte y desaparecen muchas dolencias, como contracturas o tensiones, con las que probablemente se convivía y ni se sabía.

¿Y a nivel mental? Enseña a traer la mente al presente, al aquí y al ahora, a través de la respiración. Ayuda a dejar de deambular entre pasado y futuro que es lo que provoca estrés, ansiedad y dificulta vivir plenamente. Si se practica yoga regularmente, disminuirán los niveles de estrés y uno se sentirá más sereno.

Todo se podrá encontrar en numen yoga, un oasis de paz para en el que evadirse de las presiones y de estrés, reconectar con uno mismo y llegar a tener un cuerpo sano y una mente equilibrada y en paz. ¡Namasté!

El autor de las imágenes que acompañan este artículo es Rodrigo Bornscheuer.



