La importancia de haber utilizado el test covid para las fiestas, de la mano de Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de enero de 2023, 13:03 h (CET)

La Navidad es considerada por muchas personas la época ideal para reencontrarse con amigos, familiares y allegados. Sin embargo, tras la pandemia causada por el covid, este año ha resultado fundamental tomar las medidas preventivas necesarias que ayudasen a evitar el riesgo de contagio y mantener protegidos a todos los seres queridos, siendo una de las más destacadas la realización de test covid.

En ese sentido, en el Centro Médico Bravo ha sido posible llevar a cabo diferentes pruebas diagnósticas. Este centro ubicado en Madrid cuenta con especialistas en el área epidemiológica y los equipos necesarios para detectar a tiempo el virus, lo que ha permitido a muchos reducir el riesgo de contagio durante las fiestas navideñas.

La importancia del test covid para las fiestas El covid ha sido uno de los virus que más impacto ha tenido en la sociedad actual. Los daños psicológicos y físicos causados en un gran número de personas son diversos y en la actualidad, aún se siguen viviendo las consecuencias de la enfermedad y la pandemia.

Aunque existen avances notables en materia de vacunación, diversos estudios han demostrado que una persona ya vacunada puede igualmente contraer el virus y contagiar a su entorno, aunque la sintomatología no sea de gravedad. Asimismo, hay que tener en cuenta que mientras el total de la población mundial no se encuentre inmunizada, la probabilidad de contagio permanece latente, por lo cual lo más apropiado es continuar haciéndose el test covid para corroborar el estado de salud de los individuos.

Adicionalmente, durante las fiestas navideñas, el contacto físico mediante diferentes muestras de afecto es algo común, por lo que lo más recomendable era realizarse un test covid para descartar el contagio. Este tipo de pruebas han resultado ser una de las mejores alternativas para detectar oportunamente la incubación del virus y disminuir de esta manera la propagación del mismo.

El test covid que realizan en Centro Médico Bravo Como especialistas en este ámbito, el Centro Médico Bravo se ha centrado en ofrecer diferentes alternativas de pruebas diagnósticas para la detección del covid. De esta manera, dentro de este espacio de salud, los usuarios pueden realizarse el test serológico rápido, también conocido como inmunocromatografía, cuya característica principal es la posibilidad de obtener resultados en 30 minutos y evidenciar la presencia o no de anticuerpos, si aún existe carga viral o si la persona ya ha pasado la infección.

Otra de las pruebas en este centro de salud es el antígeno molecular y la PCR, las cuales se obtienen de la mucosa. En el caso de la primera, en 20 minutos es posible obtener los resultados y revelar si existe la presencia del virus, mientras que la segunda detecta la enfermedad en un plazo de 24 horas.

A través de la página web de Centro Médico Bravo es posible conocer en qué caso es recomendable llevar a cabo cada prueba y contactar a los profesionales para realizar cualquier consulta en este ámbito.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.