Morpheus 8, el tratamiento ideal para remodelar el cuerpo sin cirugía, por Doctora Bonina

viernes, 13 de enero de 2023, 14:28 h (CET) Cuando se trata de rejuvenecer y estirar la piel sin cirugía, existen muchos tratamientos, la radiofrecuencia fraccionada es una de ellas. Mejora el tono, la textura de la piel y la reafirma. Morpheus 8 es el tratamiento de radiofrecuencia fraccionada que pasa al siguiente nivel Morpheus 8, un revolucionario tratamiento para la flacidez de la piel, se ha convertido en una codiciada tendencia estética para famosas, pero ¿qué es exactamente y cómo funciona?

La clínica de medicina estética en Madrid, Doctora Bonina, explica en que consiste este tratamiento.

¿Qué es Morpheus 8?

Morpheus 8 es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada con microagujas de oro que trata la flacidez cutánea. Se trata de un dispositivo portátil que ofrece a los profesionales de la medicina estética nuevas formas de tratar los signos del envejecimiento tanto de la cara como en el cuerpo.

Sus creadores describen el tratamiento Morpheus 8 como"una remodelación profunda de la piel para combatir el envejecimiento y aportar luminosidad".

¿Cómo funciona Morpheus 8?

Morpheus 8 combina el enfoque utilizado en microneedling con el tratamiento de radiofrecuencia. Dispone de pequeñas agujas que penetran con seguridad en la piel y en la grasa subcutánea. Estas agujas liberan energía de radiofrecuencia en la piel, estimulando así al fibroblasto con el fin de generar colágeno y elastina.

El traumatismo controlado de la penetración de la aguja y la radiofrecuencia desencadena una respuesta curativa en el organismo. La inserción de la aguja provoca la liberación de colágeno y elastina, el calor de la radiofrecuencia hace que la piel se contraiga y juntos, estos dos fenómenos dan a la piel un aspecto más terso y firme.

El tratamiento Morpheus 8 es una forma eficaz de reducir la flacidez, también reduce las imperfecciones superficiales de la piel, como las líneas de expresión, las arrugas y las cicatrices.

¿Para qué sirve el tratamiento Morpheus 8?

Morpheus 8 puede utilizarse para mejorar el aspecto de diversos signos de envejecimiento, como, por ejemplo:

Líneas finas.

Arrugas.

Flacidez facial.

Cicatrices.

Bolsas en los ojos.

Tono de piel desigual. Pero también a nivel corporal se puede conseguir reafirmar la piel flácida, remodelar, eliminar pequeños acúmulos de grasa en zonas como abdomen, flancos, espalda, cartucheras; también mejora las estrías, dejando una piel más lisa y saludable

¿Es doloroso el tratamiento con Morpheus 8?

Se suele aplicar una crema anestésica en la zona a tratar durante 1 hora antes del tratamiento para que no se sienta dolor. Es posible que se sienta algo de calor y una ligera molestia mientras se realiza el tratamiento Morpheus 8 sobre la piel.

Tras el tratamiento puede producirse un ligero enrojecimiento e hinchazón de la zona afectada.

¿Cuál es el seguimiento tras un tratamiento con Morpheus 8?

El tratamiento Morpheus 8 es un procedimiento ambulatorio, por lo que puede irse directamente a casa después del tratamiento y no es necesario ausentarse del trabajo.

El enrojecimiento suele desaparecer a las 4 horas de realizar el tratamiento sin embargo una ligera inflamacion puede persistir 24 horas después del tratamiento. La zona tratada puede estar aspera al tacto durante días y puede sentirse tirante. Esto desaparecerá en una semana y aparecerá una piel de aspecto más firme y luminosa.

¿Cuántas sesiones con Morpheus 8 son necesarias?

El número de sesiones dependerá de cada paciente, edad, calidad de piel, etc. Se recomienda realizar 3 sesiones a intervalos de un mes. La sesión se personalizará en función de las necesidades y deseos de cada paciente, tienen una duración aproximadamente entre 20 y 40 minutos.

Para mayor comodidad de los pacientes, se aplica una crema anestésica sobre la piel, como se ha mencionado.

Se comenzarán a ver los resultados al cabo de 3 semanas. Los beneficios seguirán evolucionando hasta 3 meses después de haber finalizado el tratamiento.

¿Es la radiofrecuencia y microneedling una combinación ideal?

La radiofrecuencia es una onda electromagnética que se utiliza en medicina estética desde hace mucho tiempo. Al igual que los ultrasonidos, es una de esas técnicas que calientan los tejidos para tensarlos y, al mismo tiempo, estimulan la producción de colágeno.

A menudo se asocia con el microneedling, en el extremo del aparato, unas agujas diminutas realizan microperforaciones en la piel al tiempo que difunden las ondas de radiofrecuencia más profundamente en la piel, dejando una zona de piel sana entre cada impacto: la radiofrecuencia se "fracciona".

Esta combinación potencia cada uno de los tratamientos y la eficacia se multiplica por diez.

Morpheus 8: radiofrecuencia fraccionada potente y ajustable

Morpheus 8 es un dispositivo de remodelación de la grasa subcutánea mínimamente invasivo diseñado para remodelar el colágeno y coagular el tejido adiposo. En resumen, se encarga de:

Remodelar el contorno del rostro en caso de flacidez (óvalo facial, parte inferior de las mejillas).

Alisar la piel y las arrugas para mejorar la textura (rugosidad).

Mejorar la calidad de la piel: densidad, tono, tez.

Rejuvenecer todo el rostro para un efecto "lifting". La profundidad de penetración de las agujas con Morpheus 8 es única, puede penetrar en el tejido hasta una profundidad de 8 mm. Podría decirse que es la mejor radiofrecuencia fraccionada del mercado actual.

Morpheus 8: radiofrecuencia fraccionada para el cuerpo entero

Esta es otra innovación del Morpheus 8, los diferentes tamaños de las puntas permiten un tratamiento del rostro que se adapta a la naturaleza de las zonas tratadas:

Zonas sensibles como el contorno de los ojos, el labio superior.

La frente.

Zonas más suaves como los pómulos o el cuello

Cuerpo entero. Al poder penetrar más profundamente en la piel (8 mm), esta radiofrecuencia fraccionada de última generación puede actuar sobre los depósitos de grasa, la celulitis, las estrías, etc., para conseguir una silueta más armoniosa y una piel más perfecta.

El tratamiento con Morpheus 8 es adecuado para todos los tonos de piel

Desde fototipos claros hasta los más oscuros, el tratamiento con Morpheus 8 se adapta a todos los tipos de piel, sin riesgo de hiperpigmentaciones.

