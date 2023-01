Concluyen las primarias de Recortes Cero en la Comunidad Valenciana Joanen Cunyat, el candidato a encabezar las listas de las elecciones de mayo, ha recibido el apoyo del 81% del censo Eduardo Madroñal Pedraza

viernes, 13 de enero de 2023, 08:52 h (CET) Joanen Cunyat, el candidato a encabezar las listas de las elecciones de mayo, ha recibido el apoyo del 81% del censo. Con un censo de 600 electores en las tres provincias, han votado 489 personas, un 82% del total.

A finales de noviembre la Coordinadora de Recortes Cero aprobó la celebración de primarias en la Comunidad Valenciana abriendo el plazo para presentar candidaturas. El 15 de diciembre se iniciaron las votaciones con Joanen Cunyat como candidato a encabezar las listas en mayo, que según ha anunciado el Comité Electoral que ha supervisado el proceso, ha obtenido 485 votos de apoyo, lo que supone un 81% del total del censo de las tres provincias.

Es la primera vez que Recortes Cero inicia un proceso como éste en una comunidad autónoma. Nuria Suárez, la portavoz estatal ha transmitido sus felicitaciones al candidato y ha valorado como un éxito el resultado. “Conseguir más de un 80% de participación en unas primarias no es un resultado habitual. No imagino mejor manera de empezar a trabajar en una nueva alternativa como ésta para la Comunidad Valenciana”.

Recortes Cero nació en 2014, y desde entonces se ha presentado a las cuatro convocatorias de las elecciones generales, siendo una de las 7 alternativas, la única extraparlamentaria, con listas en todas las circunscripciones al Congreso y al Senado, y la primera extraparlamentaria en resultados, que se reclama de izquierdas a nivel nacional.

En la Comunidad Valenciana, Recortes Cero se presentó a las elecciones en sus primeros meses de existencia como agrupación de electores, siendo la primera en hacerlo. Ocho años después, Recortes Cero prepara una alternativa electoral que presentará las próximas semanas, en la que pretende unir a ‘distintas organizaciones y sensibilidades’.

El candidato, Joanen Cunyat, ha manifestado que ‘sin duda el mejor resultado ha sido la participación, ese es el primer criterio que importa, y a partir de aquí vamos a dar pasos crecientes en esa dirección, en la de unir a distintas sensibilidades progresistas y despertar el interés por una nueva alternativa para la Comunidad Valenciana’.

Según miembros del equipo de Joanen Cunyat, en un par de semanas esperan poder celebrar un acto de presentación del proyecto que anunciarán en pocos días.

Perfil del candidato

Nacido en Valencia, y de familia de Poble Nou, Joanen Cunyat tiene 46 años y es padre de dos hijos de 17 y de 8. Estudió Magisterio y es director de la revista cultural Foros21. Se inició en el mercado laboral con trabajos temporales, como camarero, lavacoches y jardinero. A sus 23 años participó en la fundación de los Ateneos21, y como gestor puso en marcha el proyecto en varias ciudades de todo el país. En 2002 fundó el Ateneo21 de Valencia y con 33 años se convirtió en director de la revista cultural Foros21.

Joanen Cunyat empezó su activismo como sindicalista en la Universidad de Valencia. Con 22 años comienza su militancia política, participando en algunas de las mayores batallas democráticas de las últimas décadas, como la lucha contra el terrorismo de ETA, la guerra de Yugoslavia y la de Irak.

En abril de 2013, preside el acto fundacional de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, formada actualmente por 500 organizaciones, de la que es coportavoz nacional, y con la que ha logrado éxitos como la Distinción por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales del Consejo de la Generalitat Valenciana en 2018, y la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid en 2019.

En marzo de 2014 forma parte de la primera Coordinadora Estatal de Recortes Cero, escogida en la asamblea fundacional, y es desde entonces responsable de Relaciones y Comunicación. Ha sido responsable de campañas de Recortes Cero 'Decidimos: No a la Independencia', 'Ante la pandemia. Unidad y Solidaridad', 'Por un Gobierno de Progreso', 'Somos Colombia' y 'Por la Paz. Fuera tropas rusas de Ucrania'.

Ha sido jefe de campaña de Recortes Cero en 14 procesos electorales desde 2014, aspirando a encabezar una nueva alternativa para la Comunitat Valenciana a las Elecciones a las Cortes Valencianas de 2023.

