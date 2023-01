Se populariza una plataforma de entrenador online con planes de entrenamiento y asesoramiento nutricional

En los últimos años, se han popularizado los métodos alternativos al entrenamiento, ejercicio físico y adecuada nutrición para intentar bajar de peso o moldear la figura física y ¡ninguno funciona!. Todas las investigaciones científicas demuestran que un buen plan de entrenamiento y nutrición diseñado por profesionales especializados es la mejor forma de conseguir esos objetivos. En este campo, PROGES es uno de los servicios online de entrenador personal más destacados y recomendados entre los usuarios.

El funcionamiento de PROGES, una plataforma online de entrenamiento y material fitness PROGES es una plataforma online de entrenador personal para adelgazar, mejorar la salud, fortalecer la musculatura, preparar pruebas físicas, etc. La plataforma ofrece sus servicios mediante la programación de sesiones de entrenamiento adaptados a cada persona por un entrenador altamente cualificado. Además, el usuario cuenta con comunicación directa con el entrenador elegido y puede solicitar entrenamientos presenciales y servicios relacionados con la fisioterapia. PROGES garantiza siempre resultados a los usuarios con fuerza de voluntad y con actitud para lograr sus objetivos: «Si una persona no es capaz de motivarse a sí mismo, no debe pedir a otros que lo hagan por él».

Gestión integral desde una misma aplicación PROGES no solo ofrece planes de entrenamiento personalizados, también ofrece servicios de asesoramiento nutricional y consejos de hábitos saludables para optimizar los resultados. De esta manera, desde una misma plataforma, se cubren todas las áreas de un entrenamiento de calidad. Por otro lado, la entidad también organiza actividades físicas en pequeños grupos en parques y espacios al aire libre. A su vez, en su sitio web cuenta con una tienda online con un amplio catálogo de productos fitness y de nutrición que ayudan a realizar los diferentes ejercicios.

Recientemente, PROGES ha dado a conocer una prueba gratuita de dos semanas de su plan “entrenador personal online basic”. Este programa incluye asignación de un entrenador personal, acceso a un plan de entrenamiento personalizado a través de la aplicación o el portal web, asistencia y contacto directo con el especialista, seguimiento de los progresos y adaptaciones del plan de entrenamiento.