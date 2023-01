​World Vision celebra la renovación de la resolución transfronteriza sobre Siria La prórroga adoptada por la ONU por otros seis meses es clave para responder a las necesidades urgentes de mujeres, niños y jóvenes Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de enero de 2023, 11:17 h (CET)

World Vision celebra que el Consejo de Seguridad de la ONU haya adoptado una resolución que permitirá que las operaciones transfronterizas de la ONU en Siria continúen durante otros 6 meses, garantizando que la ayuda vital pueda seguir llegando a más de 4 millones de personas vulnerables en el noroeste de Siria, especialmente a los niños y niñas.



La mayoría de los residentes en esta zona fronteriza aislada dependen de la ayuda humanitaria transfronteriza. Entre ellos hay más de 1,7 millones de niñas y niños, de los cuales cerca de la mitad no están escolarizados y necesitan urgentemente servicios de educación y protección.

Más de tres millones de personas sufren actualmente inseguridad alimentaria en el noroeste de Siria, mientras que los niños y las mujeres embarazadas y lactantes son especialmente vulnerables a la desnutrición y el retraso del crecimiento. Muchos de ellos viven en refugios improvisados y no pueden protegerse de las inclemencias del invierno, lo que también los expone aún más a la propagación de enfermedades mortales como el cólera. Y lo que es más preocupante, el deterioro de la situación humanitaria y el incierto futuro que les espera también han provocado un aumento de las ideas suicidas entre las mujeres, niñas y jóvenes atrapadas en el limbo del noroeste de Siria, mientras que los servicios de salud mental disponibles no son suficientes para cubrir las crecientes necesidades.

Con las necesidades humanitarias en Siria en su punto más alto, la prórroga de la resolución transfronteriza de la ONU por otros 6 meses es clave para responder a las necesidades urgentes de mujeres, niños y jóvenes. Actualmente no existe ninguna modalidad de ayuda alternativa que se corresponda en escala, alcance y transparencia con el actual mecanismo transfronterizo de la ONU. Proporciona una cuerda de salvamento vital para que las agencias de ayuda humanitaria como World Vision entreguen artículos de socorro y servicios que salvan vidas, especialmente en la gélida estación invernal.

Aunque esta prórroga es bienvenida, se necesitan urgentemente soluciones a más largo plazo para garantizar que todos los sirios puedan llevar una vida segura y saludable y prosperar tras casi 12 años de conflicto y desplazamiento. Siguen siendo urgentes la acción diplomática y las soluciones políticas para aumentar y mantener un acceso humanitario en toda Siria. La supervivencia de los niños y niñas sirios depende de ello. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​World Vision celebra la renovación de la resolución transfronteriza sobre Siria La prórroga adoptada por la ONU por otros seis meses es clave para responder a las necesidades urgentes de mujeres, niños y jóvenes Golpismo y destrucción aíslan a Bolsonaro en Brasil Las autoridades responsables de la tragedia, especialmente las de Brasilia, también serán investigadas por su omisión o connivencia ​Comparsas con fuerte presencia hispana premiadas en el principal desfile de inicio del 2023 en el mundo El primer puesto lo obtuvo Redbridge. Southwark estuvo entre los diez primeros ​Un tercio de las personas mayores carece de ingresos en América Latina Según revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ​Indígenas en un gobierno que quiere combatir desigualdades en Brasil Asegurar la mayoría para aprobar sus propuestas será un desafío permanente a Lula