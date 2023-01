Cómo vencer el bloqueo que invade a muchas personas a la hora de hacer networking Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 12:48 h (CET)

El networking es una actividad cuyo objetivo es ampliar la red de contactos profesionales. De esta manera, quienes la desarrollan de manera eficaz generan mayores oportunidades de negocio y/o empleo. Si bien puede parecer que esta tarea no conlleva mayores desafíos, para muchas personas trae aparejados sentimientos de miedo y ansiedad.

Para acompañar a los profesionales a mejorar su vida laboral y potenciar el desarrollo de sus habilidades, Susana Jiménez fundó Coach2Grow. Desde el coaching ejecutivo y la orientación laboral aumenta la satisfacción de las personas en sus puestos de trabajo. Para ello, se enfoca en mejorar habilidades como el liderazgo, la comunicación y el enfoque a resultados para aumentar la confianza y el rendimiento. Entre sus distintos servicios, ofrece orientación acerca de cómo hacer networking sin padecer el temido síndrome del impostor y fomentando la creación de redes para la colaboración y el crecimiento mutuo.

Es posible acceder al “mercado oculto” de trabajo Un estudio realizado por LHH del grupo Adecco arroja unos datos que demuestran la necesidad de trabajar bien las redes profesionales.

Según este estudio, solo se publican el 20 % de las ofertas de trabajo, por lo que se puede concluir que existe un 80 % ofertas que pertenecen al llamado “mercado oculto”. El 45 % de las ofertas que se cubren en este “mercado oculto” tienen que ver con el networking y la candidatura espontánea. Sin embargo, solo 1 de cada 5 profesionales sabe manejar adecuadamente este mercado oculto.

Ante esta situación y tras la experiencia con muchos de sus clientes en transición de carrera, Coach2Grow ha diseñado un curso que proporciona herramientas destinadas a pasar a la acción y trabajar el networking, superando los bloqueos que padecen muchas personas. No es un curso teórico, sino un entrenamiento práctico en formato de reto, con una duración de 30 días.

¿Cómo aprender a hacer networking de forma eficaz? A través del “Entrenamiento de networking para tímidos”, Coach2Grow proporciona una capacitación online de forma práctica a través de plantillas descargables y vídeos de corta duración accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Con este curso, los profesionales aprenderán a definir un objetivo de trabajo alcanzable, a destacar sus fortalezas, y a enfocarse en su mercado objetivo o target. Al mismo tiempo, ayuda a las personas a identificar sus contactos clave, a mejorar su SSI de LinkedIn con acciones sencillas y a construir un elevator pitch con el que se sientan cómodos.

Este “Entrenamiento de networking para tímidos” está indicado para todos aquellos profesionales que están convencidos de la necesidad de crear redes pero no pasan a la acción sino que procrastinan. A partir de las herramientas que ofrece, podrán generar conversaciones, contactar con personas clave y asistir a eventos, construyendo relaciones enriquecedoras.

Tener una vida laboral que resulte motivante no es tarea sencilla, pero muchas personas lo consiguen gracias a un trabajo profundo de desarrollo personal, a la formación continua y, por supuesto, a mantener vivas sus redes de contactos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.