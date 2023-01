Hermel Balcázar, CEO de AICAD revela la clave del éxito del e-learning Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Después de la pandemia, el e-learning se ha asentado como un método de enseñanza cada vez más popular. En este sentido, empresas e instituciones educativas recurren a distintas plataformas para impartir cursos y formación a distancia. En la siguiente entrevista, Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School, analiza las características, los alcances y el futuro de este fenómeno que está transformando la educación.

Bienvenido Hermel Balcázar y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar me gustaría preguntarte, desde tu experiencia ¿Cuáles son los puntos más importantes que una institución o un emprendedor deben considerar antes de abrir un programa e-learning?

Gracias a vosotros.

Lo primero que me gustaría decir es que antes de comenzar con un proyecto de e-learning es necesario tener claro a qué público nos dirigimos y cuáles son los objetivos. Esto es importante porque si, por ejemplo, en una empresa los cursos tienen poca o nula conexión con el puesto de trabajo de los empleados, probablemente la experiencia de aprendizaje resulte fallida.

Otro punto central conectado con lo anterior es el manejo de las expectativas de los alumnos. Este método de enseñanza supone un ahorro de tiempo porque no hay que viajar para asistir a clase, pero el esfuerzo y la dedicación al estudio son los mismos que en el sistema presencial. De lo contrario, es imposible obtener buenos resultados.

¿Cuáles serían las pautas a seguir para que el sistema e-learning tenga éxito?

Hay varios aspectos centrales para lograr el éxito en esta modalidad de enseñanza. Uno de ellos es la calidad de los contenidos. No es para nada recomendable transferir directamente los contenidos del formato presencial. Es más, esto posiblemente sea una receta para el fracaso. La formación virtual requiere un modelo pedagógico propio y la elaboración de contenidos didácticos especialmente adaptados.

Permíteme hacer énfasis en esta cuestión: el modelo pedagógico de aprendizaje es central porque hay experiencias de plataformas poco potentes que han triunfado con ellos, pero nunca ha sucedido lo inverso. Los recursos tecnológicos son necesarios y cuanto más avanzados sean mejor. Ahora bien, bajo ningún punto de vista hay que descuidar el aspecto pedagógico del aprendizaje. En este sentido, la estructura de los cursos también es vital y la flexibilidad puede ser una ventaja, pero sin plazos claros y determinados es improbable que el sistema tenga éxito.

¿Qué diferencia al e-learning de otros recursos para el aprendizaje en línea como el webinar o los talleres virtuales? ¿Se pueden combinar este tipo de recursos?

Empiezo por la segunda pregunta. No solo se pueden combinar, sino que tanto los webinars como los talleres virtuales habitualmente forman parte del e-learning. Los webinars, si los entendemos como conferencias dadas por especialistas en alguna materia, complementan el aspecto teórico de los cursos online. A su vez, los talleres virtuales aportan la parte práctica, que también es muy necesaria en esta y en todas las modalidades de aprendizaje.

¿Qué metodologías utiliza AICAD en su modelo de enseñanza? ¿Está enfocado a estrategias específicas como el microlearning y la gamificación o tienen su propio sistema?

En AICAD ofrecemos másteres, posgrados, maestrías oficiales y otros cursos. En total, son más de 5.000 programas y titulaciones. Nuestro método integra estrategias como el microlearning o la gamificación, pero de ninguna manera se limita a ellas. Ya contamos con más de 80.000 alumnos matriculados alrededor del mundo y en los próximos 5 años queremos ser una de las escuelas de negocio pioneras a nivel global como ecosistema digital de educación a distancia. Para lograr este objetivo es necesario transmitir conocimientos de manera viva, lúdica y creativa.

Para contestar a tu pregunta más específicamente, podría decir que tenemos nuestro propio sistema, pero que este se sigue desarrollando con nuevos métodos de aprendizaje, utilizando todos los canales y tecnologías disponibles para desarrollar el talento de nuestros alumnos.

Uno de los principales choques que se llevan los estudiantes al pasarse a las modalidades virtuales es el cambio en la interacción con los profesores ¿Cuál es el verdadero rol de los profesores en el e-learning? ¿Se mantiene igual a la modalidad presencial?

Es una excelente pregunta que sirve para completar la respuesta sobre los factores de éxito del e-learning. La importancia de los profesores o tutores en esta modalidad es similar a lo que sucede con la enseñanza presencial, aunque el rol sea algo diferente. Sobre esto último, el papel de los docentes en los cursos a distancia está más orientado a la supervisión, el estímulo y la guía. Después, como puede suceder en cualquier modalidad, hay alumnos que son más independientes que otros.

Pero en todos los casos es importante que el trabajo de tutoría sea proactivo y el seguimiento pueda realizarse de manera individualizada. Para llevar adelante esta tarea es necesario tomar la iniciativa en la comunicación, motivar a los alumnos e interesarse por sus progresos o problemas. Como puedes ver, no es tan diferente a lo que un buen profesor haría en un curso presencial.

El e-learning ha ganado mucha relevancia recientemente y es obvio que las personas comienzan a preferirlo por encima de la educación presencial ¿Cómo crees que evolucionará el e-learning en los próximos años? ¿Acabará por desplazar a la educación presencial por completo?

Con respecto al futuro, creo que la implantación del e-learning es irreversible y que, además, esta modalidad todavía está lejos de haber encontrado su techo en cuanto a potencial pedagógico y educativo. Las tecnologías de todo tipo, incluyendo las que se emplean en educación, están evolucionando vertiginosamente. La posibilidad de realizar actividades en espacios virtuales, la realidad aumentada y otros desarrollos seguramente van a incidir directamente en la educación online en un futuro no muy lejano.

De todas maneras, no creo que la educación presencial vaya a desaparecer por completo. Lo que sí es seguro es que el e-learning va a tener un peso cada vez mayor.

En esta entrevista con Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School ha sido posible trazar un panorama sobre el presente y futuro del e-learning, que es una modalidad de aprendizaje en expansión que, año a año, llega a más alumnos.



