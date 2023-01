Vender una propiedad en Santiago de Compostela con la agencia Dac Santiago Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 13:51 h (CET)

La inestabilidad económica marcada por la inflación y las sucesivas subidas de tipos de interés lleva a muchas personas a plantearse si es un buen momento para comprar y vender una vivienda. Aunque el escenario actual no parece tan positivo, lo cierto es que varios expertos vaticinan un periodo mucho más estable en el precio de la vivienda este año. De hecho, ya se ve reflejado en los últimos datos publicados por el Gobierno sobre su valor tasado. Por este motivo, especialistas en el sector financiero como la empresa Dac Santiago recomiendan aprovechar uno de los momentos más propicios para las transacciones con viviendas. Para ello, ofrece sus servicios de inmobiliarias Santiago de Compostela con el objetivo de priorizar los intereses de las personas a través de un sistema de intermediación profesional.

¿Por qué es conveniente vender una propiedad en Santiago de Compostela? En el momento de invertir y dar rendimiento al ahorro, el inmobiliario sigue siendo una operación segura y estable, incluso en tiempos convulsos, ya que los activos inmobiliarios mantienen y revalorizan su rendimiento económico. No obstante, es necesario analizar todos los elementos que pueden influir en que se obtengan los resultados deseados y existen ciudades en las que la inversión es más rentable que en otras. En Santiago de Compostela la rentabilidad en la vivienda se sitúa en el 6,3 %.

Son muchos los factores que explican que la capital de Galicia sea una buena alternativa de inversión. Entre estos destaca su ubicación, precios, servicios, buenas comunicaciones con el resto de la Península, calidad de vida, numerosas zonas verdes y proximidad a la costa. Santiago de Compostela es una ciudad clásica pero a la vez moderna y cosmopolita, con numerosas propuestas culturales y muy cómoda para vivir. Más allá del turismo, su patrimonio y belleza, cuenta con varias instituciones que atraen a miles de personas cada año, como la Universidad, la Xunta de Galicia y el Parlamento.También tiene otros muchos organismos de especial interés como el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, el CHUS, un centro de referencia a nivel nacional y a la vanguardia en medicina e investigación.

Vender una propiedad en Santiago de Compostela con ayuda de una agencia inmobiliaria A la hora de vender una propiedad es importante acudir a una inmobiliaria para ahorrar tiempo en las gestiones y evitar cualquier dificultad en los trámites y papeleos asociados al proceso de compraventa de viviendas. En este sentido, el servicio inmobiliario de la empresa Dac Santiago se encarga de hacer el estudio de mercado y de fijar los precios de lanzamiento, teniendo en cuenta la zona y la competencia. Además, incluye el acondicionamiento de las viviendas para poder venderlas.

Del mismo modo, la documentación, generación de contratos, gestiones de notaría y garantía de pagos son otras tareas que corren por cuenta del equipo de Dac Santiago. Por otro lado, quienes estén interesados en comprar una propiedad podrán solicitar el servicio de acompañamiento de los profesionales. Este consiste en realizar las visitas a los inmuebles de interés para que la empresa asesore en tiempo real.

La agencia de Dac Santiago pone a disposición sus servicios a fin de que cualquier persona pueda vender y comprar una vivienda en Santiago de Compostela. Su equipo de profesionales se encarga de estudiar cada caso en particular para ofrecer resultados óptimos. La agencia de Dac Santiago dispone de varias propiedades a la venta entre las que destacan edificios de uso mixto, locales, chalets independientes, dúplex, pisos e incluso terrenos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo impulsar las ventas de un negocio en 2023? El problema de las playas masificadas en Fuerteventura y la búsqueda de soluciones Moonpello, la marca que saca el máximo partido a los beneficios de la cosmética natural Viajes sin fronteras alrededor del mundo para usuarios en silla de ruedas, por Travegali.com Alquiler coches baratos en Aeropuerto Alicante con la empresa Viva Cars