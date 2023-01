¿Cómo tener internet rápido y fiable en toda la casa si no llega bien el wifi?, por Actelser Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 17:04 h (CET)

¿Qué pasa con el wifi cuando una casa es grande y se tiene más de una planta o las paredes son gruesas? ¿Cómo se pueden solucionar estos inconvenientes? Si la red wifi no llega a todos los lugares que se quiere, Actelser propone múltiples formas de ampliar la cobertura wifi y conseguir una señal inalámbrica más potente en casa.

Métodos para la ampliación de la cobertura wifi Desde la empresa se presenta una pequeña guía para solucionarlos, de menor a mayor efectividad.

1-Comprobar la posición del router.

2-Buscar canales menos saturados.

3-Utilizar el wifi de 2,4GHz en lugar del de 5GHz.

4-Los repetidores de señal wifi.

5-La instalación cableada.

6-La Fibra Óptica Plástica (FOP).

El gran problema de muchas casas: no llega bien el wifi El wifi se ha convertido en uno de los servicios más requeridos, ya que hay quien lo necesita antes que tener agua corriente. Con el incremento del uso de dispositivos conectados, cada vez se necesita más ancho de banda y en más partes de la casa, pero claro, ¿qué pasa cuando una casa es grande, se tiene más de una planta o las paredes son gruesas?

Una de las mejores soluciones calidad/precio: la fibra óptica plástica Una de las mejores soluciones disponibles en el mercado es la fibra óptica plástica. Esta se ha venido usando en electrónica automovilística y aeronáutica y es un material flexible y muy resistente que se puede introducir por conductos eléctricos/TV/teléfono que hace que la instalación se pueda efectuar de manera sencilla y rápida.

La Fibra Óptica de Plástico (POF) garantiza hasta 1 Gbps y es una solución económica que puede ofrecer alta velocidad de 1Gbps a 50m de distancia. Además, es inmune a las interferencias y tiene una instalación sencilla debido al material plástico que se puede instalar junto con cables eléctricos compartiendo las mismas canalizaciones.

De esta manera, se puede llevar una toma de internet a cada habitación como si se tuviera el router ahí mismo. De hecho, se ha comprobado por especialistas que, con solo instalar 1 punto de acceso con Fibra Óptica Plástica en una habitación, se consigue cubrir la señal de wifi en casa de manera mucho más efectiva que con los otros métodos mencionados anteriormente.

La fibra óptica de plástico es una inversión rentable en términos de conectividad, ya que ofrece una conexión rápida y confiable. La fibra óptica de plástico es capaz de transmitir señales de datos a altas velocidades y con una alta calidad de señal, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellas personas que necesitan una conexión confiable y de alta velocidad. Además, la fibra óptica de plástico es más ligera y flexible que la fibra óptica de vidrio, lo que la hace más fácil de instalar y mantener. En general, la fibra óptica de plástico es una buena inversión para aquellas personas que necesitan una conexión de alta velocidad y confiable.

Si se quiere conocer más sobre la fibra óptica plástica, es posible consultar la guía de instalación o los productos de Actelser.



