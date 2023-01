Masinmune produce uno de los mejores Reishi Ganoderma de Europa Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 10:37 h (CET)

Conocido en Asia como el hongo de la eterna juventud, el Reishi Ganoderma Lucidum es un superalimento con propiedades terapéuticas que tiene cada vez más popularidad debido a sus múltiples beneficios, siendo uno de los suplementos más completos que pueden encontrarse en la naturaleza.

En este sentido, la firma española especializada en la creación de productos naturales de alta concentración, Masinmune, se ha posicionado a la vanguardia entre las marcas que comercializan Reishi Ganoderma en Europa, a través de su complemento a base de extracto concentrado de este hongo.

¿Cuáles son los beneficios del Reishi Ganoderma? El Reishi Ganoderma es un hongo originario de Japón y China que se utiliza en la medicina tradicional oriental desde hace más de 2.000 años, debido a que sus nutrientes y propiedades son altamente beneficiosas para la salud de quienes lo consumen.

Así, el Reishi rojo es la variedad que suele utilizarse como complemento alimenticio, aunque su sabor amargo obliga a ingerirlo en forma de cápsulas.

Por lo tanto, entre sus principales beneficios, es posible mencionar su poder antiinflamatorio, al igual que sus propiedades inmunoestimulantes, las cuales permiten una recuperación más rápida ante enfermedades causadas por virus como el de la gripe. A su vez, el consumo de este hongo eleva las defensas, ya que favorece la producción de células B y macrófagos mediante sus polisacáridos. Son numerosas las referencias científicas que afirman que podría ser de gran ayuda en pacientes oncológicos. También regula la presión arterial y reduce la ansiedad.

Además, ingerir estos complementos a base de Reishi contribuye a evitar procesos alérgicos e inflamatorios, siendo recomendable para tratamientos de asma o bronquitis, a la vez que retrasa el envejecimiento celular gracias a su alto contenido de antioxidantes.

¿Qué diferencia al Reishi Ganoderma de Masinmune? Formulado a base de extracto concentrado del hongo Reishi Ganoderma procedente del cuerpo del fruto, el complemento en formato de cápsulas de Masinmune cuenta con un 50 % de polisacáridos y un 20 % de betaglucanos, para lo cual los expertos de la empresa utilizan 20 kilogramos de planta para obtener 1 kilo de extracto (Concentración 20:1).

De este modo, este producto no contiene aditivos químicos, siendo considerado un complemento alimenticio premium que puede ayudar no solo a prevenir problemas de salud, sino también a corregir el déficit nutricional, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el rendimiento físico y mental, entre muchas otras ventajas.

A su vez, es importante señalar que el Reishi Ganoderma de Masinmune no contiene azúcares ni conservantes, es libre de gluten, lactosa y soja, por lo que también es apto para veganos.

Con 120 cápsulas para un tratamiento de 4 meses, Masinmune ofrece un producto fabricado bajo los más estrictos controles de calidad y seguridad, con cultivos certificados.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prestige Asociados patrocina a MotoGP Masinmune produce uno de los mejores Reishi Ganoderma de Europa Muroexe presenta sus rebajas de invierno Una app para publicitar los servicios profesionales y abarcar un mercado más amplio, Servi Line El comparador de seguros de coche del Grupo Seguros Generales