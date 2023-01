El talento no tiene fronteras. ‘Check’ El director consigue convertir algo tan inocente como el ajedrez en un verdadera historia de tensión y acción José Luis Ortiz

Ajedrez, pasión, destrucción o quizás, más bien, autodestrucción. Estos son los elementos de este gran cortometraje, que ya está seleccionado para diferentes premios. Una película que tiene como eje principal el ajedrez, algo intelectual por ende, consigue convertirse en una verdadera obra que en menos de quince minutos nos engancha con la tensión, la pasión y la autodestrucción de una persona.

Lo mismo que en el ajedrez, hay fichas blancas y fichas negras, las personas tenemos blanco y negro. El juego con las imágenes, luces y sombras son tan protagonistas como los mismos actores: Juan Fuentefría (https://es.e-talenta.eu/members/profile/juan-fuentefria), Nerea Estevez o Santi Pérez, grandes en su actuación y la excelente dirección de Charles Alexander.

Si con alguna película se pudiera comparar, sería «Cisne negro», con la gran Natalie Portman. La presión, los miedos y los temores por conocerse a uno mismo consigue que este corto, que incide en la personalidad de los personajes, se transforme en un emocionante corto de acción. El director consigue convertir algo tan inocente como el ajedrez en un verdadera historia de tensión y acción y en la que nos muestra que la vida, por muy hermosa que pueda parecer, somos nosotros mismos el principal freno para nuestra felicidad y nos pueda conducir a la destrucción o la autodestrucción.

El director consigue de sus protagonistas una interpretación tan sublime que no se puede calificar con palabras, que nos deslumbra y no nos deja respirar: con el guión, con la cámara, con los encuadres y nos pone entre la espada y la pared como a los protagonistas.

Check es un corto, una verdadera obra de arte en la que el ajedrez está omnipresente en la inmensa mayoría de los planos. Un gran casting, una conseguida fotografía y una puesta en escena que son otros protagonistas junto a los actores. Esto lo convierte en una obra excepcional de obligado visionado para los cinéfilos y los amantes del cine. Un proyecto exclusivo que no fue fácil levantar pues sus componentes van más allá de lo meramente cinematográfico pero que lo ha convertido en un corto que está destinado a convertirse en un referente futuro. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

