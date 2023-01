En todas las ciudades del mundo conocido, civilizado y libre, se celebran cabalgatas de todo tipo, enraizadas en la costumbre y la tradición. Así en ciudades como Nueva York, el 12 de octubre se celebra una gran cabalgata recordando la conquista, evangelización y culturización del Nuevo Continente; en Brasil, en carnavales, se celebran grandiosas cabalgatas recordando la batalla de don Carnal y doña Cuaresma, al igual que en la ciudad italiana de Venecia, que tiene su origen en la Edad Media; en España, la Cabalgata mas conocida es la de los Reyes Magos, siendo la localidad alicantina de Alcoy, la más antigua. Le siguen la de Madrid, Barcelona, Sevilla … y Valencia.

De forma tradicional, las cabalgatas tenían una serie de patrocinios que las hacían brillar más si cabe. En la de Valencia, se ha prohibido los sponsors de conocidos establecimientos y marcas comerciales. Al parecer el símbolo moderno de publicitarse, no gusta al actual equipo de gobierno, que no contento con esta medida, aplica otra nueva que es la de no poner sillas en el recorrido, para que los asistentes puedan visionar la cabalgata de forma cómoda y segura. Además, en determinadas calles, como la denominada avenida de Navarro Reverter, que es una vía muy ancha, se ha prohibido a los restaurantes y bares la colocación de las terrazas, en detrimento de sus clientes, bajo multas altísimas, que podían hundir a más de un negocio de restauración. Hasta hay una finca que tiene colocado un andamio por obras de restauración y les han dejado caer que probablemente tengan que retirarlo bajo pena de sanción. Todo muy democrático y que denota la dictadura social comunista a la que está sometida la ciudad de Valencia. Aquí o dices a todo que sí, o ya sabes: sanción y posible cierre del comercio de toda la vida. No se puede ser más malvado y prohibir una determinada actividad que al comerciante le puede costar mucho dinero, cosa que a los políticos de todos los signos les importa una higa.

Eso sí, las cabalgatas de la tontería y la estupidez ideológica que nada tienen que ver con las costumbres y las tradiciones, caso de la cabalgata de las Reinas Magas Republicanas -ojo al dato: un nuevo concepto a tener en cuenta, ¿desde cuando hay reinas magas en los regímenes republicanos? Será algo novedoso que habremos de comenzar con su estudio- a esas si que se les conceden todo tipo de prebendas y apoyos, además de facilidades. Curioso.

Pero volvamos a lo nuestro que no es otra cosa que la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que van a tener una noche muy intensa, dejando presentes y regalos a todos los niños de todas las edades que han sido buenos y se han portado bien. Estamos en la noche más mágica del año. Todos esperamos que los Reyes tengan un recuerdo para con nosotros, en una noche que hizo que hace 2023 años recorrieran un camino hasta la ciudad de Belén siguiendo la luz de una estrella que les guio hasta el lugar dónde había nacido el Hijo de Dios, Jesús. Allí le ofrendaron tres presentes: oro, incienso y mirra, tesoros solo reservados a los grandes personajes del momento.

Tengamos presente siempre aquel momento tan importante. Salgamos a las calles y plazas a recibir a los Magos de Oriente y pronto, cenemos ligero y nos acostemos para que puedan hacer su trabajo a pesar de las decisiones de algunos políticos de tercera. A ellos hay que traerles toneladas de carbón amargo. A los demás, regalos, dulces, golosinas y un poco de carbón dulce para recordarnos algunas maldades cometidas a lo largo del año pasado. Eso sí, el deseo siempre es que los Reyes Magos de Oriente, es decir: Melchor, Gaspar y Baltasar, os visiten y dejen aquello que más deseamos todos: la Paz, el Amor y la Libertad. Bueno y si nos dejan algún regalito, mejor que mejor. Feliz Noche.