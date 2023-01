Jovi Inc ofrece ambientadores publicitarios para difundir la imagen de las marcas Emprendedores de Hoy

Los ambientadores publicitarios para coches funcionan de una manera eficiente como regalos promocionales o corporativos. Esto se debe a que estos productos se cuelgan en el retrovisor anterior y quedan a la vista de todas las personas que viajan en un automóvil. Además, el precio de estos artículos es competitivo, y por tanto, permite crear campañas masivas para llegar a miles de potenciales clientes.

La empresa Jovi Inc ofrece este tipo de artículos a las empresas para que puedan lograr una mayor difusión de su marca. Por otra parte, cuando los clientes reciben regalos siempre mejora la percepción y valoración sobre la compañía que está detrás del obsequio.

¿Cómo son los ambientadores publicitarios de Jovi Inc? Los productos fabricados por esta empresa son de cartón de celulosa perfumada y hay 18 opciones de fragancias para elegir. Tanto el tamaño como la forma de los ambientadores se pueden personalizar y adaptar a las exigencias de cada cliente. Además, el producto se imprime a todo color en ambas caras que, a su vez, pueden tener diseños diferentes.

La presentación de estos artículos incluye un colgador con cordoncillo elástico. Asimismo, cada uno de ellos viene en una bolsa individual herméticamente cerrada. Por otra parte, Jovi Inc ha diseñado un método de producción que permite introducir a estos ambientadores la máxima cantidad posible de fragancia. De esta manera, la duración del producto es de 15 días en cada coche y de hasta 6 meses sin abrir la bolsa.

Entre las empresas que están utilizando estos productos para promocionar sus marcas es posible encontrar gasolineras, cooperativas de taxis y otros medios de transporte, estaciones de ITV, compañías de seguros, talleres mecánicos, compañías de alquiler de coches, centros de limpieza de automóviles y parkings, entre otras.

Jovi Inc coge pedidos a partir de una cantidad mínima de 1.000 unidades y ofrece descuentos progresivos para envíos de gran volumen.

¿Qué puede conseguir una empresa regalando ambientadores publicitarios personalizados? Al implementar campañas de marketing que incluyen obsequios de este tipo, es posible aumentar la fidelización de los clientes. Esto se debe a que los presentes generan confianza en el público.

Por otra parte, los ambientadores para automóviles sirven para difundir una marca, un logo o un mensaje, ya que no solo están a la vista de los propietarios de los vehículos, sino también de muchas personas más.

A su vez, cuando se distribuyen entre proveedores, distribuidores u otras empresas asociadas, contribuyen a fortalecer los vínculos y permiten desarrollar relaciones más productivas.

Los ambientadores publicitarios para automóviles que fabrica y distribuye Jovi Inc son productos efectivos para que distintas empresas puedan realizar campañas de difusión y fidelización.



