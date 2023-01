‘Anoche tuve un sueño’, el altavoz de empresas y personas optimistas Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 17:17 h (CET)

Anoche tuve un sueño es la revista cultural de los optimistas comprometidos de marcado carácter social y sostenible. Convencidos de que las acciones de hoy tendrán un efecto positivo en las generaciones del mañana y en el planeta, quienes lideran esta propuesta, desde hace ya 14 años, buscan construir un mundo mejor impulsando y empoderando los sueños de las personas honradas. «No siempre podremos actuar de manera ejemplar, pero tenemos la responsabilidad moral de intentarlo», afirman los responsables.

Esta revista es ideal para todas aquellas personas optimistas y comprometidas que quieran cambiar la queja por el poder de su acción responsable y para quienes quieran implicarse y mejorar todo aquello con lo que no están conformes o les incomoda.

Como cada año, esta edición de la revista de categoría lifestyle llega con un nuevo proyecto orientado a amplificar los mensajes de organizaciones, asociaciones o marcas que deseen compartir su estrategia de sostenibilidad real y honestamente alineada con la visión y misión de su empresa.

Abrirse al cambio es posible con Anoche tuve un sueño Actualmente, el mundo está en una crisis permanente y, además, se encuentra inmerso en un profundo cambio. Sin embargo, la falta de optimismo no solo hace que se vea el lado negativo de los acontecimientos, sino que también se relacionen las crisis como hechos destructores y no como nuevas posibilidades o alternativas de mejora para toda la humanidad.

Los discursos políticos y económicos en torno a la crisis indican que es necesario emplear todos los medios y herramientas para restablecer la norma, para curar el sistema y volverlo a la normalidad. Lo que sucede es que se pierde de vista que el sistema no está en crisis, sino que se encuentra en proceso de transformación y que las normas tradicionales ya no sirven para atender las demandas de la sociedad actual.

Ante un escenario que requiere la invención de una nueva sociedad, de un nuevo proyecto, «Anoche tuve un sueño» es una valiosa herramienta para impulsar a las personas a repensar su rol, a inventar nuevas normas y proyectar a largo plazo. Esta nueva forma de pensar es fundamental para entender el proceso que atraviesa el mundo y hacia dónde conduce a la humanidad esta mutación del sistema.

Un nuevo proyecto que da voz a quienes buscan mejorar el mundo La propuesta de esta revista de lifestyle consiste en promover la unidad de las personas y, de esta manera, soñar y pensar conjuntamente en una realidad diferente dentro de un sistema transformado. La idea de este proyecto es que el largo plazo sea la norma y que se trabaje desde el compromiso, con el foco puesto en un paradigma diferente.

Esta nueva propuesta busca establecer que el dinero no sea la única y exclusiva medida del éxito, empujando a las mentes más privilegiadas a que se pongan al servicio del planeta e impulsen a su vez la unión entre las personas para que trabajen unidas y activamente en pos de esta causa común que conduzca a todos a la prosperidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Loseta fotoluminiscente de alta intensidad, fabricada y comercializada por Abadecom Érica López, psicóloga infantil Murcia La amplia variedad de diseños en fundas nórdicas de la tienda Tejidos El Mundo ‘Anoche tuve un sueño’, el altavoz de empresas y personas optimistas El nuevo proyecto de CírculoEduca en innovación educativa