​"Cantando en las azoteas": Gilda de noche El documental nominado a los Gaudí y a los Feroz, sobre el último transformista del barrio chino de Barcelona, se estrena en Filmin el 13 de enero Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 4 de enero de 2023, 11:46 h (CET)

Filmin estrena el próximo 13 de enero "Cantando en las azoteas", el emotivo documental que nos descubre a Gilda Love, de 90 años, el último transformista del barrio chino (El Raval) de Barcelona. Con la película, que viene de un corto, el director Enric Ribes está nominado a Mejor Documental en los Premios Gaudí y al Premio Arrebato de No Ficción en los Premios Feroz. Además, "Cantando en las azoteas", en cuyo guion participa Isa Campo ("Un año, una noche"), fue seleccionada en la última edición del festival D'A y se estrenó en cines el pasado 1 de julio.



Ante la atenta mirada de Jesucristo crucificado y de Bette Davis en "La Loba", y al lado de un bote de laca Nelly, Gilda Love se acicala para empezar el día. Acto seguido, le vemos junto a su periquito haciendo cuentas para llegar a fin de mes con su mísera pensión y los mínimos ingresos que recibe de trabajar sobre los escenarios. Cuando conoce a Chloe y a su madre, sus prioridades se ven alteradas y, sin forzarlo ni esperarlo, se halla abrazado por la familia que nunca ha tenido.

Mi nombre de bautizo fue Eduardo Enrique Gustavo Francisco, pero nunca me he sentido ninguno de estos hombres. Mis hermanos eran falangistas. Tenía la vida destrozada. Pero en el transformismo y el espectáculo underground de Barcelona, Gilda encontró una forma de escapatoria y de entender la vida. Explica también que nació gemelo de una hermana que murió estrangulada por su propio cordón umbilical y que, fruto de esta tragedia, heredó su personalidad femenina, lo que le llevó a ser Gilda de noche.

Cantando en las azoteas País y año de producción: España, 2022. Duración: 72 minutos. Dirección: Enric Ribes. Guion: E. Ribes, Isa Campo, Xènia Puiggrós, Marta Vivet. Fotografía: Anna Franquesa-Solano. Reparto: Gilda Love, Chloe Romero.







Enric Ribes DIRECTOR Y GUIONISTA Graduado en Comunicación Audiovisual en Barcelona, desde entonces ha enfocado su trabajo en el campo del documental. Sus obras han sido premiadas en festivales como Málaga, DocumentaMadrid, ALCINE, DocsBarcelona, Alcances, Miradasdoc y reconocido con el Fotogramas de Plata en categoría de cortometraje. Su último trabajo, "Cantando en las Azoteas" fue seleccionado en la shortlist de los 25 mejores documentales del año 2022 por la International Documentary Association (IDA). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​"Cantando en las azoteas": Gilda de noche El documental nominado a los Gaudí y a los Feroz, sobre el último transformista del barrio chino de Barcelona, se estrena en Filmin el 13 de enero Arranca el rodaje de Puntos suspensivos, el nuevo filme de David Marqués La película cuenta con un sorprendente guion cargado de humor negro que sirve de base para un increíble duelo actoral ​"La Generación del Mal": Eliminar a la casta Filmin estrena en España la última película del lituano Emilis Velyvis, impactante thriller sobre el choque generacional en las antiguas repúblicas soviéticas "Cielos turbios" llega a Filmin el 6 de enero Esta producción germano-israelí recuerda un trágico accidente de avión en Ámsterdam cuyas sorprendentes causas siguen bajo los escombros tres décadas después de la tragedia Las series y películas más vistas en 2022 Ficción española, producciones norteamericanas, creaciones latinoamericanas…, todas se encuentran representadas en este balance de éxitos