Negrillo ofrece alfombrillas a medida y protectores de maletero de coche

martes, 3 de enero de 2023, 16:18 h (CET)

El coche es uno de los bienes más importantes para muchas personas, ya que facilita la movilidad, los viajes y el transporte. Por esta razón, el cuidado del mismo es primordial, no solo a nivel mecánico, sino de la limpieza y estética.

Debido a esto, es importante proteger el automóvil de la suciedad, el polvo y la basura en su interior con productos como las alfombrillas a medida y protectores de maletero que proporciona la tienda Negrillo.

Negrillo presenta un extenso catálogo de alfombrillas a medida para coche Una de las situaciones más desagradables para los dueños de un coche es que se derrame comida o líquidos en el interior. Las bebidas específicamente pueden producir un gran daño en el suelo del vehículo, ocasionando corrosión, óxido, etc. De igual forma, la comida, la tierra y cualquier residuo se apega al suelo atrayendo insectos y ensuciándolo.

Para evitar estos problemas, es recomendable utilizar alfombrillas. Negrillo presenta una amplia variedad de alfombrillas a medida para muchas marcas, modelos y versiones de vehículos, que pueden ser encontradas fácilmente utilizando el buscador de la plataforma.

Entre las opciones que presentan, se encuentran las alfombras de moqueta de la marca Rezaw Plast, las cuales están disponibles en diferentes colores y le dan un aspecto elegante al vehículo. Por su parte, las alfombrillas de caucho o PVC cuentan con bordes elevados de 3 cm, una altura que permite mantener los residuos o líquidos en ella y, de esta manera, no pasen hacia la moqueta original del coche.

Alfombras protectoras de maletero Otro de los productos de destacados en este contexto son los protectores de maletero de Negrillo. Al igual que las alfombrillas, estos son diseñados a medida para que encajen a la perfección con el modelo de vehículo y eviten cualquier tipo de suciedad, líquido o arena.

Los protectores goma 3D son apropiados para aislar el suelo del maletero y se pueden limpiar fácilmente con un paño húmedo para evitar la acumulación de residuos y los malos olores. Este producto es recomendado para vehículos de uso laboral, debido a que evita todo tipo de daños y manchas al suelo, además de tener resistencia a altas y bajas temperaturas.

Para instalar los protectores PVC o las esterillas 3D hay que perforarlos en el lugar indicado para proceder a insertar los corchetes. Los productos incluyen corchetes delanteros para anclar al suelo, en el caso de que el vehículo no los posea.

Negrillo es una de las tiendas online de recambios y accesorios para coches con más variedad de productos, donde es posible encontrar alfombrillas a medida y protectores de todo tipo para casi cualquier modelo de vehículo.



