Marité Rodríguez da las herramientas y ejercicios necesarios para transformar la vida y conseguir el éxito Emprendedores de Hoy

martes, 3 de enero de 2023, 16:24 h (CET)

Muchas personas tienen en su horizonte un ideal de éxito basado en el trabajo, el dinero que puedan obtener de él y los beneficios que podría generar un ascenso en la escala social, dejando de lado su salud física y mental para alcanzar una pretendida plenitud. No obstante, la capacidad de mejoramiento de un individuo está en la fortaleza, el talento y el compromiso para cumplir los objetivos con energía, confianza y liderazgo.

Para ello, Marité Rodríguez ofrece cursos, programas que son experiencias con soluciones específicas aplicables a diferentes ámbitos de la vida para aprender a liderar proyectos importantes y alcanzar el bienestar.

Descubrir una nueva forma de entender el éxito Con el objetivo de brindar un espacio a las personas que han tomado la decisión de transformar su vida, Marité Rodríguez ofrece una mentoría en la cual los asistentes podrán conectar consigo mismos, autoconociéndose y aprendiendo con base en las experiencias de esta profesional. De esta manera, es posible crear un camino al éxito a través de un fin de semana en el que la coach brindará soluciones específicas aplicables a distintas esferas de la realidad, ya sea de manera presencial o por medio de Skype para quienes no residan en España.

Por otra parte, otro de los servicios que ofrece Marité Rodríguez es la masterclass en la que enseña a liderar proyectos imprescindibles y a sacar el máximo provecho del talento para cumplir metas alcanzables en el corto y medio plazo. Así, mediante técnicas que servirán para identificar las dificultades que impiden el progreso, las personas podrán evolucionar y hacer un cambio radical en su vida.

¿Por qué elegir a Marité Rodríguez como mentora para alcanzar el éxito? Marité Rodríguez no solo ayuda a las personas en su liderazgo, sino también a aquellas empresas que buscan desmarcarse de su competencia impactando en el cliente ideal. Para ello, detecta los patrones de conducta conscientes e inconscientes que obstaculizan el crecimiento de la compañía para optimizarlos.

En este sentido, esta especialista en neurociencia aplicada a la comunicación ha desarrollado una metodología que facilita el alineamiento de los patrones de los líderes a los de la organización e interviene en el desarrollo de la economía de tendencias con formación y estudios.

Además, la coach es la autora de 2 libros que se han transformado rápidamente en bestsellers: Neurocoaching. 30 días para transformar tu vida y Mujer: armas de mujer. En ellos, se plasman una serie de herramientas y ejercicios que servirán para transformar la vida de los lectores, conectando con su energía creativa para asumir nuevos retos que permitan alcanzar el éxito.

Accediendo a la página web oficial de Marité Rodríguez, es posible reservar una plaza en la masterclass o en la mentoría.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.