La nueva línea de infusiones ecológicas que ha creado Orisens, la marca SIENTEA

Los productos ecológicos están ganando espacio en el mercado. En particular, este estilo de producción ha avanzado mucho en el ámbito de las infusiones y los tés. En este sentido, una de las nuevas marcas de infusiones ecológicas que hoy en día se encuentra disponible es SIENTEA, creada por Orisens.

Esta línea cuenta actualmente con 28 infusiones distintas, entre las que es posible encontrar gran variedad de tés rojos, verdes, blancos y negros. También hay distintos tipos de infusiones relajantes, diuréticas, aromáticas o depurativas, entre muchas otras posibilidades.

Ventajas de los productos de cultivo ecológico Las infusiones de SIENTEA están elaboradas a base de productos ecológicos cultivados de manera sostenible. Este tipo de agricultura no emplea químicos ni organismos genéticamente modificados. Por otra parte, estas prácticas conservan la fertilidad de la tierra y son más respetuosas con el medioambiente. Asimismo, estos productos resultan más saludables para el organismo.

En este sentido, la infusión Piano Piano de SIENTEA está integrada por tila y plantas relajantes que tienen propiedades antiinflamatorias. Además, esta bebida contribuye a moderar el estrés. A su vez, la infusión Wow contiene ortiga y plantas diuréticas que están combinadas en una mezcla en la que destacan la menta y el regaliz. Varias de estas preparaciones pueden beberse tanto frías como calientes.

Otra de las infusiones ecológicas de esta marca que tienen propiedades beneficiosas para el cuerpo es I Love Me, hecha a base de hierba cola de caballo y plantas depurativas. Se trata de una bebida ideal para reducir líquidos y eliminar toxinas.

SIENTEA ofrece variedad de tés Esta nueva marca lanzada por Orisens también cuenta con una gran oferta de tés. Entre los negros, destaca el SIENTEA Brownie, que contiene cacao y coco. Esta propuesta destaca por su dulzor y es una opción ideal para desayunos, meriendas o para beber después de las comidas.

Para los amantes del té verde, esta línea de productos incluye el llamado Salam, una típica bebida de Marruecos que debe su sabor a la menta. En invierno puede usarse para combatir las bajas temperaturas mientras que en verano se bebe frío, ya que también resulta refrescante.

Por último, esta marca cuenta con distintas opciones de té rojo como el Chai Rojo, preparado con distintas especias. Se trata de un té creado para cuidar la salud, ya que combina propiedades ayurvédicas y depurativas.

Las infusiones ecológicas y los distintos tés comercializados por la marca SIENTEA, de la empresa Orisens, son una propuesta natural y saludable para un público creciente que busca productos reconfortantes y respetuosos con el medioambiente.



