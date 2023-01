La agencia de marketing Bocetos.com impulsa el programa Kit Digital de subvenciones a la digitalización Comunicae

lunes, 2 de enero de 2023, 12:58 h (CET) El programa financiado con fondos Next Generation EU incentiva la adopción de soluciones digitales en ámbitos como el diseño web, la gestión de redes sociales o el marketing en el comercio electrónico, entre otros servicios contratables con agentes digitalizadores como Bocetos.com Bocetos.com, agencia de marketing online con certificado Google Partner, está impulsando la iniciativa Kit Digital para el fomento del emprendimiento y la transformación digital de PYMEs y autónomos. Como agente digitalizador, la firma madrileña aporta recursos y facilidades para promover la adopción de soluciones digitales y la mejora de la visibilidad en internet.

En concreto, el programa Kit Digital, que forma parte del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y de la Agenda España Digital 2025, dispone de 3.067 millones de euros provenientes de fondos Next Generation EU, para la concesión de bonos que estimulen la digitalización de empresas, entrepreneurs y trabajadores por cuenta propia. El plazo para solicitar estas subvenciones se ha ampliado, en una segunda convocatoria, hasta septiembre de 2023.

Anunciado el 25 de noviembre del pasado año, esta iniciativa del Gobierno de España pretende subvencionar el grado de digitalización del tejido empresarial. Con ello, se espera contribuir a la creación de puestos de trabajo y a la internacionalización de productos y desarrollos con sello español.

Los agentes digitalizadores desempeñan un rol protagónico en la difusión, la asesoría y el acceso al programa Kit Digital, pues estos colaboradores median en la obtención de dichos bonos. Pero la experiencia en este tipo de implementaciones es un valor diferencial, según advierten desde la agencia Bocetos.com.

La madrileña, con una trayectoria de 10 años en el sector del marketing digital, ayuda a empresas y profesionales interesadas en Kit Digital durante todo el proceso de solicitud, como agentes digitalizadores oficiales. De hecho, la agencia ofrece un ebook gratuito que permite conocer si el interesado reúne los requisitos exigidos para optar a las ayudas adscritas a esta iniciativa.

Este bono de digitalización se distribuye en tres segmentos, a saber: un primer segmento con 12.000 euros, destinado a pequeñas empresas de hasta 50 empleados; un segundo segmento de 6.000 euros, dirigido a PYMEs y microempresas, y un tercer segmento con 2.000 euros para estos mismos destinatarios con 3 empleados o menos.

Además, Kit Digital es compatible con una amplia gama de soluciones disponibles en el mercado, como la gestión de relaciones comerciales con clientes y proveedores, la facturación electrónica, la integración de herramientas de oficina virtual o la ciberseguridad.

En particular, Bocetos.com facilita la mejora de la presencia digital mediante la creación de páginas web. "Proyectamos tu sitio web estudiando la arquitectura más adecuada. A posteriori, procedemos a su desarrollo y optimización básica, con un servicio de calidad total", explican desde la agencia.

Bocetos.com también dispone de servicios de gestión de redes sociales con herramientas exclusivas y el desarrollo de tiendas online orientadas al comercio entre empresas (B2B) y con el consumidor final (B2C).

Acerca de Bocetos

Bocetos es una agencia de diseño web con sede en Madrid, consolidada con más de 10 años de experiencia y avalada por el certificado Google Partner. Esta agencia está especializada en SEM y SEO para Google, Bing y otros motores de búsqueda, así como en el desarrollo de páginas web a través de WordPress y tiendas online por PrestaShop.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.