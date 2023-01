Feliz año 2023 Los Tonechos y Lolo Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 2 de enero de 2023, 11:15 h (CET) Los señores Antonio, él y ella, son dos gatos caprichosos y hermosos, hermanos fenomenales, pero no se llevan bien, se pelean y maúllan noche y día, se persiguen y muerden, siendo un caos vivir así. Pido solución para sus problemas, un entrenador de gatos.

Loliño es mi otro gato loco que llora de amor mientras monta en las mantas de cuadros, es una mariposa de colores pastel que llama a la lluvia con el corazón, pero es mi muñeco y lo quiero un montón.

Los tres son distintos, originales, con chispa y, ¿quién dice que no puedo quererles como hermanitos, aunque difícil sea que se amen, mismo entre ellos?

Los tres cumplen 16 en 2023, en noviembre los blancos y en julio, nuestro Pedro Lolo. Feliz año y que pase muchos más a vuestro lado.

