CartaSinSobre y su servicio para enviar un fax gratis online

domingo, 1 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El servicio de fax ha sido uno de los sistemas de comunicación más utilizados durante años por todo el mundo. Si bien las nuevas tecnologías han dado lugar a otros procesos, este sigue siendo utilizado por algunas empresas en la actualidad.

Al igual que en otros ámbitos, esta transmisión evolucionó para adaptarse a los requerimientos de los usuarios. Así surgió el fax virtual, un servicio que puede llevarse a cabo a través de ordenadores, tablets y dispositivos móviles, sin la necesidad de utilizar papel ni instalar un software específico.

Una de las empresas especializadas en esto es CartaSinSobre, una oficina postal online. Esta destaca por ofrecer distintos servicios postales, entre los cuales se encuentra el de fax gratis.

Características del servicio de fax gratis online El fax online es una herramienta de comunicación muy efectiva para distintos tipos de empresas, ya que no implica gastos ni programas complejos para poder llevarse a cabo.

En particular, el servicio de fax gratis que ofrece CartaSinSobre destaca en el mercado porque posibilita el envío de faxes sin ninguna limitación y en cualquier momento, las 24 horas, los 365 días del año.

Dicho sistema está diseñado para ciudadanos, empresas, profesionales y administraciones públicas. El mismo posibilita enviar faxes a números españoles; compartir archivos en formatos PDF, JPG y PNG, con un máximo de diez páginas por fax; y realizar hasta diez intentos de entrega por cada fax enviado.

El valor radica en el ahorro de tiempo y dinero, ya que no es necesario acudir a una copistería o locutorio para solicitar el envío de documentación vía fax.

Metodología para enviar un fax gratis por internet CartaSinSobre ofrece múltiples servicios de calidad, que se ajustan a los requerimientos de distintos tipos de clientes. Como, por ejemplo, obtener un Certificado Digital sin salir de casa, activar gratis una Firma Electrónica Cualificada, asignar fecha y hora fiable a documentos que necesitan la prueba de existencia, enviar burofax postales con el máximo valor legal y el exclusivo servicio de envío de fax gratis, de manera rápida y efectiva.

Con relación a esto último, la metodología para llevar a cabo el envío resulta sencilla. Esta consiste en acceder a la sección de Enviar Fax de la página, introducir el número de fax del destinatario, crear una portada de fax gratuita, redactar un breve mensaje y compartir hasta diez páginas. Además, es importante completar el registro gratuito en CartaSinSobre para, posteriormente, completar todo el proceso hasta el envío del documento.

Con servicios de confianza, cualificados, de calidad y funcionales, la empresa se ha consolidado en el sector de la oficina postal online.



