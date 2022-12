Prepararse adecuadamente para una entrevista de trabajo en inglés de la mano de English Tickety Boo Emprendedores de Hoy

sábado, 31 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Saber inglés en un mundo globalizado es esencial, visto desde todos los ámbitos: educativo, socioafectivo, comercial, económico y laboral. No obstante, hoy no es suficiente tener conocimientos básicos. El entorno abre puertas a quienes lo dominan, a aquellos que tienen la capacidad de comprender a un interlocutor nativo y de sostener una conversación fluida.

Justamente, por tratarse de un idioma universal que permite conexiones entre cualquier país, las empresas no solo valoran, sino que exigen el bilingüismo en sus empleados.

En esa medida, English Tickety Boo se alinea con dichas necesidades y prepara a sus estudiantes para entrevistas de trabajo en inglés. Su metodología más experiencial y menos gramatical, en la que el alumno es dirigido de manera personalizada, ha presentado resultados óptimos y eficaces.

Contenido diferencial en la preparación para entrevistas de trabajo en inglés Con un docente de inglés certificado en TEFL y TEOC, que avala su cualificación y la especialidad de la enseñanza online, respectivamente, English Tickety Boo se convierte en uno de los portales más demandados para la preparación para entrevistas de trabajo en inglés.

Esto, a partir de una divertida y particular experiencia de aprendizaje, que se ejecuta en clases de simulación de un Late Night Show y que, en el contexto laboral, simula una cómoda y completa entrevista.

El entorno educativo no solo permite mejores resultados en poco tiempo, sino que la práctica sea enriquecedora, gratificante, sin presiones emocionales y, por lo tanto, con retroalimentación natural.

Específicamente, las lecciones permiten mejorar la forma de hablar, conseguir fluidez, enriquecer el vocabulario y obtener mejores expresiones al hablar. Así mismo, la metodología de English Tickety Boo enfatiza en entrenar la pronunciación y el reconocimiento de términos asociados a los negocios.

Beneficios de aprender inglés para el acceso laboral En primer lugar, la adquisición de conocimiento en el idioma universal para un profesional, por ejemplo, permite la apropiación de términos e información que solo está disponible en este idioma. Al presentar una entrevista de trabajo, las preguntas generalmente están relacionadas con el campo de acción del participante, además de algunas genéricas sobre hobbies o deseos de pertenecer a la empresa.

Por otro lado, el hecho de realizar una entrevista en inglés, le confiere la oportunidad al candidato de familiarizarse continuamente con el idioma, y destacar sobre otros aspirantes.

No obstante, y en definitiva, la razón principal por la que las personas se preparan para una entrevista laboral, es conseguir un mejor empleo con ingresos superiores. El aprendizaje del inglés abre el espectro de la comunicación, mejora las relaciones públicas, sugiere contactos y experiencia en el campo profesional u oficio, y por supuesto, produce satisfacción al romper barreras en la era de las tecnologías de la información y las comunicaciones.



