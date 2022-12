Steel of Doom, uno de los exponentes de tatuajes realistas en Barcelona Emprendedores de Hoy

sábado, 31 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El realismo en el tatuaje ha conseguido posicionarse como uno de los estilos más llamativos y exigentes de esta disciplina. Son pocos los artistas que logran la maestría necesaria para reproducir fotográficamente un retrato, un objeto, un animal o cualquier otro elemento en la piel. Esto disminuye la oferta de tatuadores en una escena que demanda profesionales cada vez más talentosos. A pesar de esto, Steel Of Doom ha logrado reunir a algunos de los mejores artistas de los tatuajes realistas de Barcelona, lo cual le ha permitido consolidarse como uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad.

Tatuajes realistas desde 2015 Steel Of Doom fue fundado en 2015 por Tony Atichati (Tony Black), uno de los mejores artistas del tatuaje realista de Barcelona. Su trayectoria reúne más de 9 años de trabajo en esta vertiente del tatuaje, los cuales se encuentran respaldados por varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Además, Black es ampliamente conocido en la escena del tatuaje en Europa, gracias a lo cual ha podido colaborar con diferentes estudios de la península.

Tony Black y Jan Janek son los artistas encargados de elaborar varios de los mejores tatuajes realistas de Barcelona. Ambos artistas cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo cualquier idea que el cliente tenga en mente y están capacitados para elaborar una pieza de arte única y llamativa.

Asimismo, Janek se caracteriza por elaborar tatuajes realistas, mezclando blackwork y toques de color, mientras que Black es un apasionado por los retratos, el terror y las representaciones de animales.

Sobre Steel Of Doom Los artistas que forman parte del equipo de tatuadores de Steel Of Doom trabajan con materias primas de excelente calidad, avaladas y certificadas por las mejores marcas del mundo del tatuaje. El talento y profesionalidad de su trabajo se ven reflejados en la enorme cantidad de reseñas positivas que recibe este estudio diariamente y en el detalle y cuidado con el que sus artistas elaboran cada pieza.

Los interesados en llevar en su piel una pieza de arte única y realista, solo deben acceder a la página web de Steel Of Doom y solicitar una cita con cualquiera de estos dos artistas para la elaboración de su tatuaje. Este estudio estará dispuesto a resolver todas sus dudas y ofrecer todas las garantías de salubridad e higiene para que su pieza de arte se realice y se mantenga en buenas condiciones.

Steel Of Doom también cuenta con artistas especializados en otros géneros como el geométrico y neotradicional, entre otros, lo cual le permite diversificar su oferta y atraer a todas las personas apasionadas por llevar arte en su piel.



