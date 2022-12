Tratamientos detox para tratar los excesos de las fiestas navideñas, con Cecilia Arthur Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de diciembre de 2022, 13:37 h (CET)

La Navidad es una de las celebraciones que más suelen disfrutar las personas. Entre luces, regalos y espumillón, tradiciones como las comidas y bebidas no pasan desapercibidos, excesos que pueden desencadenar en un aumento de peso.

En ese sentido, lo más recomendable es recuperar la rutina saludable después de las fiestas, siendo el tratamiento detox una de las mejores alternativas para iniciar este camino que puede resultar cuesta arriba.

La Doctora Cecilia Arthur, especialista en medicina estética ofrece servicios de asesoramiento nutricional orientados a mejorar los hábitos y desintoxicar al organismo de todos los excesos de las festividades decembrinas.

Tratamiento detox después de las navidades Reconstruir las rutinas saludables después de las fiestas puede resultar un proceso complejo. No obstante, realizar una dieta que contribuya a eliminar las toxinas del organismo, así como también complementar con cuidados depurativos como disminuir el consumo de azúcar y sal, tomar abundante agua o practicar ejercicios de manera habitual puede contribuir favorablemente a mantener el bienestar físico y emocional.

En ese sentido, diferentes especialistas aseguran que un tratamiento detox puede componerse de varias fases de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada persona. No obstante, la eliminación de líquidos y toxinas es fundamental, enfocándose además en llevar una dieta controlada que evite la recuperación del peso o lo que se conoce como efecto rebote.

Asimismo, la actividad física es otro de los elementos claves dentro del tratamiento detox. La misma debe ser también controlada, con el objetivo de contribuir a bajar de peso. Asimismo, es recomendable disminuir los malos hábitos como la ingesta de alcohol, tabaco y cafeína en exceso.

De acuerdo a la Doctora Cecilia Arthur, durante el tratamiento detox algunos alimentos como el berro, espárragos, cerezas, limones, así como también zumo de naranjas, manzanas y semillas son algunos de los más recomendados durante esta etapa.

Servicios de asesoría nutricional Uno de los servicios más destacados del centro de medicina estética de la Doctora Cecilia Arthur es la asesoría nutricional. Este proporciona la posibilidad de recibir asistencia y acompañamiento no solo durante un tratamiento detox, sino también para la realización de dietas diversas, como por ejemplo la dieta cetogénica o Keto, enfocada en una alimentación rica en proteínas y grasas saludables.

Asimismo, la especialista ofrece asesoramiento para llevar a cabo ayuno intermitente, dietas hipocalóricas, entre otros tipos ajustados a las necesidades de cada paciente.

Los interesados en este tipo de servicios pueden solicitar mayor información a través de la página web de la Doctora Cecilia Arthur y recibir la primera valoración totalmente gratis.



