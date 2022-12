Experiencia de usuario en las notarías, por Notarline Emprendedores de Hoy

Servicio al ciudadano que la tecnología permite ahora al sector notarial.

El sector notarial en España ha experimentado una profunda transformación durante los últimos 15 años que son los que suman en Notarline. Aunque comenzó antes, se puede dar cuenta desde la propia perspectiva de cómo ha acontecido la transformación digital para el sector en este tiempo, hecho que son una empresa de servicios IT específicos para los despachos notariales y mantienen una estrecha relación de colaboración operativa con l@s notari@s y profesionales de las notarías.

No cabe duda que el progreso tecnológico ha permitido una mayor eficiencia y modernización de los procesos, pero no solo las ventajas de la digitalización refieren la productividad y la reducción de costes.

Gracias a la digitalización es posible ofrecer una mejor y más rápida atención al cliente favoreciendo tiempo que puede redundar en la experiencia de servicio percibida por los ciudadanos.

Ahora se puede realizar una consulta notarial a través de internet y esto posibilita a los clientes obtener respuestas a sus preguntas de forma inmediata a distancia.

Las gestiones notariales factibles de forma telemática cuentan con la misma seguridad y garantías que en las notarías.

La utilización de la firma digital ha facilitado así mismo ahorrar tiempo y costes a los usuarios.

Los sistemas de videoconferencia que ahora se emplean para la realización de entrevistas y reuniones han mejorado también la oportunidad de comunicación entre el notario y los clientes.

Las copias de documentos notariales se encuentran accesibles en un espacio seguro de forma electrónica.

Por otra parte, en relación con el sector, el desarrollo de nuevos sistemas informáticos ha permitido la automatización de muchos procesos notariales, seguridad en la realización de los trámites y la reducción de plazos.

Desde Notarline les complace, a través de su servicio, poder apoyar a todas las notarías de España en su proceso de modernización y la búsqueda de máxima eficiencia.



