BeOxy, la oxigenación de la piel

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:25 h (CET)

Actualmente, existe una amplia variedad de tratamientos estéticos en el mercado, siendo los más demandados aquellos que se ocupan de limpiar el cutis, quitar manchas y minimizar los síntomas del paso del tiempo para lucir un rostro fresco y saludable.

Entre ellos, se encuentra BeOxy, un procedimiento que utiliza una combinación de oxígeno y música para regenerar e hidratar la piel del rostro, mediante una experiencia que lleva a la máxima relajación. El mismo es ofrecido por el área estética y dermocosmética de la clínica Dentinova, la cual cuenta con la última tecnología y un equipo de profesionales altamente cualificados.

¿En qué consiste BeOxy? Ubicada en Barcelona, la clínica Dentinova cuenta con tecnología avanzada aplicada a la reactivación de la piel a través del tratamiento de regeneración facial BeOxy, el cual otorga a la dermis hidratación y vitalidad por medio del oxígeno. De este modo, es posible bioremodelar el rostro y definir cada facción mediante la utilización de Oxy Plus, un sérum enriquecido con ácido hialurónico, Vitaminas A, C, E y F, escualeno, soja y quinoa. En este marco, el procedimiento se vale de la combinación de radiofrecuencia, ultrasonido y corrientes alternas, además de luz LED, para alcanzar el objetivo deseado por cada paciente.

Así, la experiencia llega al momento de máxima relajación y desconexión con la cúpula que aporta oxígeno al 95 %, fusionada con musicoterapia y luz LED. Por lo tanto, quienes estén interesados en someterse a este procedimiento, pueden acceder a la página web de Dentinova y pedir una cita con sus profesionales.

Beneficios de este tratamiento En primer lugar, BeOxy aporta ultra hidratación, elasticidad y firmeza a la piel del rostro, a la vez que ayuda a rellenar arrugas y líneas de expresión en 3 dimensiones, provocando un efecto lifting. A su vez, otro de los beneficios de este tratamiento es el de estimular la generación de colágeno de manera natural. Esto se logra gracias a la aplicación del sérum facial Oxy Plus, el cual causa un efecto de relleno flash.

Por otra parte, BeOxy propicia la liberación de toxinas y células muertas, mientras estimula el crecimiento y la función de las células esenciales, además de ayudar a lograr una sensación de bienestar absoluto, relajante y antiestrés.

Para descubrir todas las ventajas que BeOxy puede aportarle al rostro, es recomendable acudir a la clínica especializada Dentinova y realizar una consulta con sus especialistas en tratamientos estéticos, quienes darán a los pacientes un diagnóstico adecuado a su tipo de piel y a sus necesidades.



