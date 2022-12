Comienza la temporada de despedidas en Alicante Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 15:09 h (CET)

La realización de una boda no solo exige a los novios estar preparados, sino también a sus grupos de amigos. El motivo es que cuando alguien se casa, se suele hacer una despedida de soltero o soltera.

Teniendo en cuenta que los novios tienen que estar ocupados en la planificación de su boda, es tarea de sus amigos y amigas preparar la mejor fiesta de despedida. Despedidas Karamba es una agencia especializada en la organización de este tipo de eventos desde el año 2014. Los eventos Karamba Despedidas Alicante reúnen un conjunto de actividades para que los novios tengan una gran fiesta antes de dar el sí.

Los packs de Despedidas Karamba tienen actividades diurnas y nocturnas Organizar una boda implica prestar atención a una serie de detalles como la cantidad de invitados, alquiler de salón, catering, DJ y más cuestiones que no pueden faltar en un evento tan importante. Este proceso puede generar elevados niveles de estrés en los novios que buscan llegar al altar felices y relajados. Los grupos de amigos pueden ayudar organizando una inolvidable fiesta de despedida en la ciudad de Alicante.

El servicio de Despedidas Karamba brinda packs para grupos de hombres y mujeres. Uno de los paquetes más elegidos incluye fiesta en barco diurna, cena espectáculo y celebración nocturna en discotecas. El evento en el barco es con bebida ilimitada, juegos, premios y baño en el mar.

Para aquellos grupos que busquen otro tipo de actividades, los paquetes de karting y paintball son una buena alternativa. Además de la práctica de estas disciplinas, el pack contiene despedida de día con show y fiesta en barco nocturna.

Una fiesta de despedida diferente en veleros o limusinas Otras de las opciones con las que cuenta Despedidas Karamba es la posibilidad de alquilar una limusina. La empresa tiene a disposición grandes y llamativas limusinas, con acabados de madera e iluminación LED. A su vez, dispone de una limusina VIP con tapicería de piel en color magnolia, minibar y televisión. El precio de alquiler varía en función de la cantidad de personas y el tipo de vehículo a seleccionar. Los grupos pueden llevar su propia música en un pendrive o CD y elegir su propio recorrido.

Sorprender al novio o a la novia con una fiesta de despedida en un velero es posible a través de Despedidas Karamba. La embarcación tiene capacidad para 11 personas y cuenta con 3 camarotes, cocina con nevera, salón, baño y equipo de música. La fiesta tiene una duración de 8 horas con una travesía de ida y vuelta hacia la Isla de Tabarca.

Los eventos de despedida en Alicante con Karamba pueden ser en playas, discotecas, restaurantes, barcos, veleros y limusinas. La empresa brinda una experiencia que asegura diversión, alegría y recuerdos para toda la vida.



