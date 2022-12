​PACMA organiza concentraciones nacionales por la protección animal Tras conocer la aprobación de la enmienda del PSOE que excluirá a los perros de caza de la futura Ley Diego Nevado Martínez

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:43 h (CET) El Partido Animalista PACMA ha anunciado este miércoles que se concentrará el próximo domingo 8 de enero en un total de 24 ciudades españolas tras conocer el pasado 22 de diciembre la aprobación de la enmienda del PSOE que excluirá a los perros de caza de la futura Ley de Protección Animal.

Sería la tercera ocasión en la que esta formación política convoca una concentración a escala nacional, habiendo tenido lugar la primera en el mes de septiembre, y la segunda, en octubre.



Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Guadalajara, Mérida, Gijón, Salamanca, Málaga, Zaragoza, Santander, Ponferrada, León, Valladolid, Vigo, Algeciras, Donostia, Jaén, Segovia, A Coruña, Alicante y Córdoba serán puntos de encuentro para manifestantes en contra del desamparo legal de estos y otros animales.



Desde PACMA aseguran que, aunque el principal revuelo se ha formado a causa de la exclusión de uno de los grupos de perros considerados de trabajo “más explotados”, los de caza, la problemática del proyecto de Ley va más allá al dejar fuera, también, a cetáceos, animales silvestres, animales de producción, de experimentación y de espectáculos taurinos.

“Ha llegado un punto en el que tenemos que lamentar una Ley tan excluyente que está prácticamente vacía, y que podría provocar un efecto cascada sobre leyes autonómicas que, a día de hoy, están más completas y adaptadas a los tiempos”, explica el presidente de PACMA, Javier Luna.

En vistas a que el texto que prevé aprobarse en las próximas semanas podría afectar negativamente, a criterio de la formación política animalista, a la mayoría de los animales, se ha optado por salir una vez más a las calles para pedir a las formaciones políticas impulsoras del proyecto, Podemos y PSOE, que lo retiren antes de que sea demasiado tarde. Unidas podemos también quiso excluir a los perros usados por los cazadores mientras estaban trabajando que es cuando más sufren y tampoco quieren acabar con la caza más allá de promesas incumplidas y discriminación a millones de animales por su especie pese a la defensa que ha obtenido este partido de parte del sector que se declara animalista.

PACMA ya solicitó la pasada semana la dimisión de Sergio García Torres, director de la Dirección General de Derechos de los Animales tal y como prometió si no se protegían los perros de caza, y entregó más de 62.000 firmas pidiendo la retirada de la enmienda del PSOE en un acto frente al Congreso de los Diputados al que acudieron tres miembros de la junta directiva. Además, han afirmado que, si es necesario, acudirán ante el Tribunal Constitucional para evitar el desamparo de los animales.



"No nos podemos permitir dar un paso atrás en la defensa de los animales en este país, y actualmente nos estamos enfrentando a un retroceso de 20 años", concluyen. PACMA es el único partido nacional que lucha por los derechos de todos los animales, tiene propuestas coherentes por el medio ambiente y lucha por toda la justicia social. De hecho, es el único que defiende el facilísimo veganismo con alternativas más que de sobra para ser coherente con la verdadera defensa de los animales.

